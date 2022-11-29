Киян попередили про сьогоднішні відключення: графіки поки недоступні — Finance.ua

Киян попередили про сьогоднішні відключення: графіки поки недоступні Сьогодні 11:26 — Енергетика

Станом на 29 листопада в Києві тривають екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє бот ДТЕК , зазначивши при цьому, що зараз робиться все можливе, щоб давати світло кожному абоненту по 2-3 години двічі на добу.

«Як тільки вдасться збалансувати ситуацію — повернемося до відключення за графіками», — йдеться в повідомленні ДТЕК.

Компанія Yasno повідомляє, що сьогодні в Києві за вказівками НЕК «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.

Разом з тим ДТЕК «Київські електромережі» повідомляє, що сьогодні, за розпорядженням держкомпанії НЕК «Укренерго», застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії.

«Київ перейшов на стабілізаційні відключення за графіками вперше з 23 листопада», — йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомили в ДТЕК, енергетики роблять все можливе, щоб відключення світла не тривали більш як 4 годин для кожної групи споживачів.

Компанія пропонує киянам ознайомитися з графіками планових відключень, однак сайт ДТЕК на цей момент не працює.

УНІАН За матеріалами:

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