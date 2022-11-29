Киян попередили про сьогоднішні відключення: графіки поки недоступні — Finance.ua
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Киян попередили про сьогоднішні відключення: графіки поки недоступні

Енергетика
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Станом на 29 листопада в Києві тривають екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє бот ДТЕК, зазначивши при цьому, що зараз робиться все можливе, щоб давати світло кожному абоненту по 2-3 години двічі на добу.
«Як тільки вдасться збалансувати ситуацію — повернемося до відключення за графіками», — йдеться в повідомленні ДТЕК.
Компанія Yasno повідомляє, що сьогодні в Києві за вказівками НЕК «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.
Разом з тим ДТЕК «Київські електромережі» повідомляє, що сьогодні, за розпорядженням держкомпанії НЕК «Укренерго», застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії.
«Київ перейшов на стабілізаційні відключення за графіками вперше з 23 листопада», — йдеться в повідомленні компанії.
Як повідомили в ДТЕК, енергетики роблять все можливе, щоб відключення світла не тривали більш як 4 годин для кожної групи споживачів.
Компанія пропонує киянам ознайомитися з графіками планових відключень, однак сайт ДТЕК на цей момент не працює.
За матеріалами:
УНІАН
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