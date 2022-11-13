Киян попередили про небезпеку газових балонів — Finance.ua

Киян попередили про небезпеку газових балонів
Від початку місяця в столиці зафіксовано 3 вибухи туристичних газових балонів. На щастя загиблих і травмованих немає. Про це пише КМДА.
КМДА просить містян бути максимально обережними та дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням:
- Дотримуйтеся інструкції виробника.
- Завжди перевіряйте цілісність балончика (витікання можна перевірити за допомогою мильного розчину).
- Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів, тримайте їх подалі від дії високих температур.
- Також для використання газового пальника у приміщені має бути вентиляція.
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