Киян попередили про небезпеку газових балонів — Finance.ua

Киян попередили про небезпеку газових балонів Сьогодні 05:47 — Енергетика

Від початку місяця в столиці зафіксовано 3 вибухи туристичних газових балонів. На щастя загиблих і травмованих немає. Про це пише КМДА.

КМДА просить містян бути максимально обережними та дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням:

Дотримуйтеся інструкції виробника.

Завжди перевіряйте цілісність балончика (витікання можна перевірити за допомогою мильного розчину).

Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів, тримайте їх подалі від дії високих температур.

Також для використання газового пальника у приміщені має бути вентиляція.

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