Киян попередили про небезпеку газових балонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Киян попередили про небезпеку газових балонів

Енергетика
29
Від початку місяця в столиці зафіксовано 3 вибухи туристичних газових балонів. На щастя загиблих і травмованих немає. Про це пише КМДА.
КМДА просить містян бути максимально обережними та дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням:
  • Дотримуйтеся інструкції виробника.
  • Завжди перевіряйте цілісність балончика (витікання можна перевірити за допомогою мильного розчину).
  • Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів, тримайте їх подалі від дії високих температур.
  • Також для використання газового пальника у приміщені має бути вентиляція.

Що буде з опаленням в Україні

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.