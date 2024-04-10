Китайський виробник цементу зупинив торгівлю після краху на 99% за 15 хвилин — Finance.ua
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Китайський виробник цементу зупинив торгівлю після краху на 99% за 15 хвилин

Фондовий ринок
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Китайський виробник цементу опинився в центрі уваги після того, як він призупинив біржові торги 10 квітня після розпродажу, який майже знищив всю його ринкову вартість за останні 15 хвилин попередньої сесії.
Про це пише Bloomberg.
Акції Tianrui, що базується в центральній провінції Хенань, у 9 квітня впали на 99% приблизно до 0,05 гонконгського долара, зменшивши ринкову капіталізацію до 141 мільйона гонконгських доларів (18 мільйонів доларів).
Під час розпродажу близько 281 мільйона акцій, або третина вільного обігу компанії, перейшли від власника. З цієї суми понад 80 мільйонів акцій були продані протягом кількох останніх хвилин сесії, відомої як аукціон закриття.
«Раптове та драматичне падіння акцій Tianrui є нагадуванням про ризики, пов’язані з невідомими китайськими фірмами з високою концентрацією акцій і тими, які займаються такими методами фінансування, як використання акцій як застави боргу. Проблеми збиткової компанії також виникають у той час, коли безпрецедентна житлова криза викликає підвищений стрес серед забудовників і будівельних компаній країни», — наголошують у Bloomberg.
Контролюючий акціонер Tianrui Лі Люфа та його дружина спільно володіють приблизно 70% компанії. Виробник цементу також зазначав, що він заставив 97 мільйонів акцій, або 3,3% від загальної суми, для забезпечення 12-місячної позики на суму до 166,5 мільйонів юанів.
Чистий збиток Tianrui склав 634 мільйони юанів (87,7 мільйона доларів) минулого року з прибутку в 449 мільйонів юанів у 2022 році. В якості причин компанія назвала низький попит через падіння ринку нерухомості в Китаї, загострення ринкової конкуренції та високу вартість сировини.
За матеріалами:
Економічна Правда
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