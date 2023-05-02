Китайський конкурент Suzuki Jimny отримав незвичайний дисплей на кузові (фото) — Finance.ua
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Китайський конкурент Suzuki Jimny отримав незвичайний дисплей на кузові (фото)

Технології&Авто
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Китайський конкурент Suzuki Jimny отримав незвичайний дисплей на кузові (фото)
Китайський конкурент Suzuki Jimny отримав незвичайний дисплей на кузові (фото)
Китайське спільне підприємство GM SGMW показало нову незвичайну особливість компактного позашляховика Baojun Yep. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Однією з опцій Baojun Yep стане цифровий дисплей для задньої частини авто. З його допомогою можна надсилати різні повідомлення іншим водіям.
Нову функцію, за словами GM SGMW, надихнули годинники. У них дійсно можна виявити схожість зі смарт-годинником Apple Watch.
Китайський конкурент Suzuki Jimny отримав незвичайний дисплей на кузові (фото)
Довжина модуля становить понад 1 метр, а ширина — 0,26 метра. Покупці можуть вибрати кілька варіантів дизайнур.
Розміри дисплея становлять 300×256 мм. Він може відображати час, різні зображення та текст.
Китайський конкурент Suzuki Jimny отримав незвичайний дисплей на кузові (фото)
Також Baojun Yep буде оснащений інтелектуальною системою керування Lingxi. Вона працюватиме за допомогою просунутої системи камер та датчиків.

Габарити Baojun Yep 2023:

  • довжина — 3385 мм;
  • ширина — 1685 мм;
  • висота — 1721 мм;
  • колісна база — 2110 мм.
Baojun Yep оснащений одним електромотором потужністю 68 к.с. і 140 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість обмежена на 100 км/год. Запас ходу сягає 303 км одному заряді.
Продаж позашляховика в Китаї розпочнеться вже в червні 2023 року. Початкова ціна моделі становитиме 100 000 юанів (14 400 доларів).
За матеріалами:
Фокус
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