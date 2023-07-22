Китайський GAC анонсував новий гібридний кросовер (Фото) — Finance.ua

Китайський GAC анонсував новий гібридний кросовер (Фото) 22.07.2023, 00:01 — Фондовий ринок

Китайський GAC анонсував новий гібридний кросовер (Фото)

Автомобільний гігант GAC випустить на місцевий ринок збільшену версію кросовера GS8. Мінпром Китаю уже розкрив зовнішність та технічні характеристики нового кросовера GAC Trumpchi ES9.

Про це повідомляє MMR із посиланням на видання Autohome.com

Зовні автомобіль практично повністю повторює молодший кросовер GS8 другого покоління. Відрізнити їх можна за різними решітками радіатора, бамперами і трохи більшими розмірами.

Габарити новинки наступні: 5110 мм завдовжки, 1976 мм завширшки та 1780 мм заввишки. Колісна база — 2920 мм.

Однією зі змін також стане новий дизайн передньої панелі в салоні. На ній буде більше хрому та інший логотип автовиробника. В іншому ж GS8 та ES9 практично ідентичні.

Силова установка у GAC ES9 буде гібридною. В її основі лежатиме дволітровий турбомотор потужністю 190 кінських сил, який працює у зв’язці з електродвигуном. Максимальна швидкість авто обмежена на познаці 180 км/год.

Раніше повідомлялось, що в Китаї випустять спортивний седан GAC Shadow Leopard R.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.