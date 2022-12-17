Китайський електрокросовер Aiways U6 вийшов на європейський ринок (фото) — Finance.ua

Китайський електрокросовер Aiways U6 вийшов на європейський ринок (фото) Сьогодні 03:00 — Технології&Авто

Китайська компанія Aiways офіційно оголосила про експорт свого кросовера U6 на європейський ринок. Як стало відомо MMR , автомобіль можна буде придбати у Німеччині, Франції, Іспанії, Данії, Швеції та Швейцарії.

На внутрішньому ринку U6 з’явився у жовтні поточного року. Його базова комплектація у Піднебесній коштує близько 220 тис. юанів ($30,5 тис.). В Європі ціна на автомобіль варіюється в залежності від країни. Так, якщо в Німеччині електрокар коштує приблизно €45,5 тис. (близько $47,9 тис.), то Данії за U6 просять 380 тис. датських крон (майже $54 тис.).

У салоні U6 практично немає фізичних клавіш. Зате там є сенсорний дисплей діагоналлю 14,6 дюйми, а також широка панель приладів діагоналлю 8,2 дюйми. За звук в автомобілі відповідає аудіосистема із 15 динаміками. Крім цього, автомобіль оснащений системою безпечного водіння, функцією допомоги в пробках, зміною смуги руху, а також захистом вузьких доріг.

Кросовер збудовано на електричній платформі MAS. Потужність силового агрегату складає 217 к.с. і 315 Нм крутного моменту. З місця до «сотні» машина прискорюється за 6,9 с. Запас ходу кросовера варіюється від 505 до 590 км залежно від комплектації.

На українському ринку автомобілі марки Aiways поки що офіційно не представлені.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.