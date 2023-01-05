Китайський автопарк перевищив 415 млн авто — Finance.ua

Китайський автопарк перевищив 415 млн авто Сьогодні 23:00 — Технології&Авто

Згідно зі статистикою, опублікованою Міністерством громадської безпеки (MPS), на кінець листопада 2022 року в Китаї було зареєстровано близько 415 млн автомобілів та понад 500 млн водіїв автомобілів, що посідає перше місце у світі.

Про це повідомляє Інформаційна агенція Сіньхуа.

За офіційними даними, серед водіїв автотранспортних засобів, що мають ліцензію, 463 млн осіб були водіями легкових автомобілів. В останні роки кількість автомобілів у Китаї збільшується більш ніж на 20 млн. на рік, а їхня загальна кількість на кінець листопада досягла 318 млн, йдеться в повідомленні Міністерства громадської безпеки. Кількість китайських водіїв з 2014 року щорічно збільшується на 25 млн осіб.

В даний час кожен другий дорослий громадянин Китаю має права водія. Кількість водіїв віком до 25 років становила 54,48 млн осіб, що становить 10,9% від загальної кількості. Число ліцензованих водіїв у сільській місцевості Китаю останніми роками швидко зростало, щорічно збільшуючись на понад 13 млн осіб.

Близько 289 млн сільських жителів отримали посвідчення водія, що становить 57,8% від загальної кількості по країні, йдеться в повідомленні МГБ.

При цьому кількість автотранспортних засобів у сільській місцевості досягла 208 млн., з них легкових автомобілів 140 млн., що становить 50,2% та 44,1% від загальної кількості по країні відповідно.

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