Китайські споживачі економлять кошти, незважаючи на падіння цін — Finance.ua
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Китайські споживачі економлять кошти, незважаючи на падіння цін

Світ
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Споживачі другої за величиною економіки світу скорочують свої витрати, навіть попри найбільший в Китаї дефляційний тиск за останні три роки.
Про це пише Financial Times.
Зазначається, що споживчі ціни в Китаї перебували в стані дефляції протягом останніх чотирьох місяців, а в січні впали найшвидшими річними темпами за останні 15 років. Хоча основна динаміка спостерігається внаслідок подешевшання продуктів харчування, а ціни в інших секторах зростають, компанії, що продають все — від косметики до електротоварів — пропонують знижки.
Крім того, ціни на автомобілі падають найшвидшими темпами за останні 22 роки.
Оскільки ринок нерухомості, який історично є основним рушієм довіри, все ще перебуває під тиском, обережність споживча зберігається навіть тоді, коли люди готуються до китайського нового року, традиційно періоду великих витрат. Також слабке зростання цін автоматично не заохочує людей витрачати більше.
Згідно з офіційними даними, роздрібні продажі в грудні зросли на 7,4%, хоча і на тлі низької бази в грудні 2022 року, коли пандемія Covid охопила всю країну. За весь рік, на який вплинули аналогічні базові ефекти від локдаунів, роздрібні продажі зросли на 7,2%.
Опитування споживачів Morgan Stanley за грудень, опубліковане в січні, показало, що трохи більша частина респондентів очікують, що економіка покращиться в наступні шість місяців. Але в ньому також зазначається, що 76% споживачів скоротили витрати принаймні в одній категорії за останні шість місяців, і що в усіх категоріях споживачі частіше переходили на дешевші бренди, ніж на більш дорогі.
Фред Нойманн, співголова відділу економіки Азії в HSBC, припустив, що причиною низького рівня споживання є «відсутність зростання доходів». Опитування Morgan Stanley показало, що лише 45% споживачів очікують, що фінансове становище домогосподарств покращиться протягом наступних шести місяців, що є найнижчим показником за останній рік.
За матеріалами:
Економічна Правда
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