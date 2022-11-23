Китайські інженери стверджують, що створили двигун, здатний розвинути швидкість 9 Мах — Finance.ua
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Китайські інженери стверджують, що створили двигун, здатний розвинути швидкість 9 Мах

Технології&Авто
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Лю Юньфен, старший інженер Китайської академії наук, і його команда заявили, що їх розробка здатна розігнати літак до швидкості, що в дев’ять разів перевищує швидкість світла.
Крім неймовірної швидкості, двигун примітний принципом роботи. Це — імпульсний детонаційний двигун, у ньому горіння суміші палива та окислювача відбувається шляхом детонації, а не дефлаграції, як у звичайних двигунах.
Гіперзвуковий двигун китайської розробки працює на реактивному паливі РП-3.
За даними Shell, RP-3 — це китайське авіаційне паливо експортної якості, еквівалентне Jet A-1, що використовується комерційними авіалайнерами в США.
Розробка успішно пройшла наземні випробування у Пекіні. Хоча гіперзвукові двигуни здебільшого використовувалися у військових цілях, кілька проєктів з обох боків Тихого океану передбачають їх використання на комерційних літаках.
Х’юстонська компанія Venus Aerospace сподівається, що її гіперзвуковий літак доставить пасажирів із Токіо до Лос-Анджелеса за годину. Однак на шляху гіперзвукових трансокеанських перельотів виникає безліч фінансових та логістичних перешкод.
За матеріалами:
НВ
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