Китайські інженери стверджують, що створили двигун, здатний розвинути швидкість 9 Мах — Finance.ua

Китайські інженери стверджують, що створили двигун, здатний розвинути швидкість 9 Мах 23.11.2022, 00:43 — Технології&Авто

Лю Юньфен, старший інженер Китайської академії наук, і його команда заявили, що їх розробка здатна розігнати літак до швидкості, що в дев’ять разів перевищує швидкість світла.

Крім неймовірної швидкості, двигун примітний принципом роботи. Це — імпульсний детонаційний двигун, у ньому горіння суміші палива та окислювача відбувається шляхом детонації, а не дефлаграції, як у звичайних двигунах.

Гіперзвуковий двигун китайської розробки працює на реактивному паливі РП-3.

За даними Shell, RP-3 — це китайське авіаційне паливо експортної якості, еквівалентне Jet A-1, що використовується комерційними авіалайнерами в США.

Розробка успішно пройшла наземні випробування у Пекіні. Хоча гіперзвукові двигуни здебільшого використовувалися у військових цілях, кілька проєктів з обох боків Тихого океану передбачають їх використання на комерційних літаках.

Х’юстонська компанія Venus Aerospace сподівається, що її гіперзвуковий літак доставить пасажирів із Токіо до Лос-Анджелеса за годину. Однак на шляху гіперзвукових трансокеанських перельотів виникає безліч фінансових та логістичних перешкод.

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