Китайське агентство сертифікувало два нові смартфони від Xiaomi — Finance.ua

Китайське агентство сертифікувало два нові смартфони від Xiaomi

Китайське агентство сертифікувало два нові смартфони від Xiaomi

Xiaomi 12S та Xiaomi Mix Fold 2 були помічені у списках на сертифікації в китайському агентстві 3С. Це свідчить про їхню появу найближчим часом на ринку Китаю.

Xiaomi 12S із процесором Snapdragon 8+ Gen 1. Дисплей планується OLED із частотою оновлення 120 Гц. Камера основна на 50 Мп. Разом з ними, швидше за все, випустять Xiaomi 12S Pro із чіпсетом Snapdragon 8+ Gen 1 та Dimensity 9000.

Другий смартфон Xiaomi Mix Fold 2 буде із процесором Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. Його особливістю стане складний екран LTPO розміром 8,1 дюйми. Окрім того, очікується якісна батарея з великою ємністю. Обидві моделі, судячи зі списку, підтримуватимуть швидку зарядку на 67 Вт.

Це дані, які відомі за попередньою інформацією з джерел. Які ще характеристики та особливості будуть у смартфонів, ми дізнаємося трохи пізніше, після їхньої презентації та виходу у світ.

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