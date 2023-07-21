Китайська платіжна система UnionPay приєдналася до санкцій США проти банків рф — Finance.ua
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Китайська платіжна система UnionPay приєдналася до санкцій США проти банків рф

Фондовий ринок
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Китайська платіжна система UnionPay приєдналася до санкцій США, які вчора ввели обмеження проти двох російських банків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського «Тінькофф банку».
«Найближчим часом ми припинимо випуск карток Union Pay через рішення платіжної системи», — йдеться у повідомленні.
У банку заявили, що картка цієї платіжної системи перестане працювати за кордоном з 21 липня через запроваджені санкції.
«Рекомендуємо зняти готівку найближчим часом. У Росії картки продовжать працювати як зазвичай», — додали в «Тінькофф банку».
Від санкцій постраждав і інший банк.
Зняти готівку клієнтам, які опинилися за межами рф, радить і інший російський банк — «Солидарность», який також підпав під нові обмежувальні заходи США.
«Через побоювання вторинних санкцій деякі банки-контрагенти можуть обмежити можливість приймання переказів грошових коштів від банку за кордоном», — зазначив банк.
UnionPay
Китайська платіжна система, аналог Visa, Mastercard і російської «Мир». «Тінькофф Банк» почав випускати картки UnionPay у травні 2023 року.
Раніше підтримка банку заявляла, що карти UnionPay не прийматимуть в Ізраїлі, Грузії та Великій Британії, але ними можна буде розплатитися в Туреччині, ОАЕ і Таїланді, а також у багатьох країнах Азії, Африки та Південної Америки.

Санкції проти банків рф

«Тінькофф Банк» 20 липня потрапив під санкції США. Також під обмеження потрапили «Локо-Банк», банк «Солідарність» і банк «Юністрім». Також проти «Тінькофф Банку» вчора запровадили санкції у Канаді.
За матеріалами:
РБК-Україна
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