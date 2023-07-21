Китайська платіжна система UnionPay приєдналася до санкцій США проти банків рф — Finance.ua

Китайська платіжна система UnionPay приєдналася до санкцій США проти банків рф Сьогодні 16:47 — Фондовий ринок

Китайська платіжна система UnionPay приєдналася до санкцій США, які вчора ввели обмеження проти двох російських банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського « Тінькофф банку ».

«Найближчим часом ми припинимо випуск карток Union Pay через рішення платіжної системи», — йдеться у повідомленні.

У банку заявили, що картка цієї платіжної системи перестане працювати за кордоном з 21 липня через запроваджені санкції.

«Рекомендуємо зняти готівку найближчим часом. У Росії картки продовжать працювати як зазвичай», — додали в «Тінькофф банку».

Від санкцій постраждав і інший банк.

Зняти готівку клієнтам, які опинилися за межами рф, радить і інший російський банк — «Солидарность», який також підпав під нові обмежувальні заходи США.

«Через побоювання вторинних санкцій деякі банки-контрагенти можуть обмежити можливість приймання переказів грошових коштів від банку за кордоном», — зазначив банк.

UnionPay

Китайська платіжна система, аналог Visa, Mastercard і російської «Мир». «Тінькофф Банк» почав випускати картки UnionPay у травні 2023 року.

Раніше підтримка банку заявляла, що карти UnionPay не прийматимуть в Ізраїлі, Грузії та Великій Британії, але ними можна буде розплатитися в Туреччині, ОАЕ і Таїланді, а також у багатьох країнах Азії, Африки та Південної Америки.

Санкції проти банків рф

«Тінькофф Банк» 20 липня потрапив під санкції США. Також під обмеження потрапили «Локо-Банк», банк «Солідарність» і банк «Юністрім». Також проти «Тінькофф Банку» вчора запровадили санкції у Канаді.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.