Китайська компанія Zotye відновила виробництво автомобілів — Finance.ua
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Китайська компанія Zotye відновила виробництво автомобілів

Фондовий ринок
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Китайська компанія Zotye, яка кілька років тому могла припинити існування, відновила виробництво автомобілів.
Як стало відомо MMR, виробництво авто відновлено на заводі у місті Юнкан, що у китайській провінції Чжецзян. Поки що з конвеєра підприємства сходить лише кросовер T300, який був представлений ще 2016 року.
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Довжина кросовера Т300 становить 4405 мм, ширина — 1830 мм, а висота — 1640 мм. Розмір колісної бази дорівнює 2610 мм. Автомобіль обладнали 1,5-літровим бензиновим двигуном Mitsubishi 4G15 потужністю 112 кінських сил.
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Зазначається, що всі моделі, що випускаються на згаданому підприємстві, призначені для відправки на експорт.
Автомобіль планують продавати у країнах Західної та Південної Азії, Близького Сходу та Південної Америки.
Нагадаємо, В Україні серед китайських виробників маркою-лідером є Chery. Цей бренд представлений на українському ринку кросоверами Tiggo2 та Tiggo 2Pro, Tiggo 4 та Tiggo 7Pro.
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За матеріалами:
mmr.ua
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