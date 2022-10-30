Китайська компанія Zotye відновила виробництво автомобілів — Finance.ua

Китайська компанія Zotye відновила виробництво автомобілів Вчора 00:48 — Фондовий ринок

Китайська компанія Zotye, яка кілька років тому могла припинити існування, відновила виробництво автомобілів.

Як стало відомо MMR , виробництво авто відновлено на заводі у місті Юнкан, що у китайській провінції Чжецзян. Поки що з конвеєра підприємства сходить лише кросовер T300, який був представлений ще 2016 року.

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Довжина кросовера Т300 становить 4405 мм, ширина — 1830 мм, а висота — 1640 мм. Розмір колісної бази дорівнює 2610 мм. Автомобіль обладнали 1,5-літровим бензиновим двигуном Mitsubishi 4G15 потужністю 112 кінських сил.

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Зазначається, що всі моделі, що випускаються на згаданому підприємстві, призначені для відправки на експорт.

Автомобіль планують продавати у країнах Західної та Південної Азії, Близького Сходу та Південної Америки.

Нагадаємо, В Україні серед китайських виробників маркою-лідером є Chery. Цей бренд представлений на українському ринку кросоверами Tiggo2 та Tiggo 2Pro, Tiggo 4 та Tiggo 7Pro.

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