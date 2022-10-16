Китайська Hongqi показала новий преміальний седан (фото) — Finance.ua

Китайська Hongqi показала новий преміальний седан (фото) Вчора 00:29 — Технології&Авто

Преміальна автомобільна марка з Піднебесної під назвою Hongqi вивела на випробування преміальний седан L5 нової генерації. Шпигунські світлини автомобіля вже поширили у мережі.

На шпигунських знімках автомобіль поки що прихований під камуфляжем. Втім, уже зараз можна сказати, що розкішний седан отримає масивні ґрати радіатора з горизонтальними ламелями, незвичайні круглі фари у ретро-стилі та бумерангоподібні ліхтарі.

У салоні розкішної моделі встановлять двоспицеве ​​кермо і величезний дисплей, який поєднує цифрову панель приладів і сенсорний екран мультимедійної системи.

Усі технічні характеристики автомобіля поки що засекречені. Офіційна прем’єра новинки має відбутися до кінця поточного року.

Зазначимо, седан попереднього покоління оснащувався 6,0-літровим бензиновим двигуном V12 потужністю 408 кінських сил. Також придбати машину можна було з турбомотром V6, віддача якого становила 381 кінську силу.

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