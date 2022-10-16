Китайська Hongqi показала новий преміальний седан (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китайська Hongqi показала новий преміальний седан (фото)

Технології&Авто
550
Преміальна автомобільна марка з Піднебесної під назвою Hongqi вивела на випробування преміальний седан L5 нової генерації. Шпигунські світлини автомобіля вже поширили у мережі.
Китайська Hongqi показала новий преміальний седан (фото)
На шпигунських знімках автомобіль поки що прихований під камуфляжем. Втім, уже зараз можна сказати, що розкішний седан отримає масивні ґрати радіатора з горизонтальними ламелями, незвичайні круглі фари у ретро-стилі та бумерангоподібні ліхтарі.
Місце для вашої реклами
У салоні розкішної моделі встановлять двоспицеве ​​кермо і величезний дисплей, який поєднує цифрову панель приладів і сенсорний екран мультимедійної системи.
Китайська Hongqi показала новий преміальний седан (фото)
Усі технічні характеристики автомобіля поки що засекречені. Офіційна прем’єра новинки має відбутися до кінця поточного року.
Зазначимо, седан попереднього покоління оснащувався 6,0-літровим бензиновим двигуном V12 потужністю 408 кінських сил. Також придбати машину можна було з турбомотром V6, віддача якого становила 381 кінську силу.
Китайська Hongqi показала новий преміальний седан (фото)
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.