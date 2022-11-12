Китайська BYD запустить новий бренд електрокарів преміум-класу в 2023 році — Finance.ua
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Китайська BYD запустить новий бренд електрокарів преміум-класу в 2023 році

Технології&Авто
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Китайська BYD запустить новий бренд електрокарів преміум-класу в 2023 році
Китайська BYD запустить новий бренд електрокарів преміум-класу в 2023 році
Китайський гігант електромобілів BYD у першому кварталі 2023 року планує запустити новий преміальний бренд під назвою Yangwang, а його першою моделлю стане позашляховик.
Про це пише Reuters.
Автомобілі, що випускатимуться під новим брендом, коштуватимуть від 800 000 до 1,5 млн юанів (від $110 287 до $206 763), додали в BYD.
Виключивши бензинові автомобілі з асортименту своєї продукції цього року, BYD змогла отримати зиск із низки стимулів для електромобілів, запропонованих китайським центральним урядом та місцевими органами влади.
Автовиробник, що виробляє як суто електричні, так і гібридні автомобілі, очолив продажі електромобілів на найбільшому у світі автомобільному ринку: за перші 10 місяців цього року продажі зросли більш ніж втричі до 1,4 млн одиниць, як показують документи компанії.
BYD мав найбільшу частку продажів у світі в першому півріччі 2022 року — 15%, Tesla (США) — 14%, а у SAIC Motor (Китай) — 9%.
У червні BYD повідомила, що постачатиме акумулятори для Tesla. Акції компанії після цієї заяви зросли, пише CNBC.
У вересні компанія анонсувала початок виробництва авто на заводі в Таїланді вже у 2024 році. Компанія планує експортувати продукцію заводу, що становитиме близько 150 000 автомобілів на рік, в основному до країн Південно-Східної Азії та Європи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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