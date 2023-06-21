Китайці представили електричний клон Mini за 12 600 доларів (фото) — Finance.ua
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Китайці представили електричний клон Mini за 12 600 доларів (фото)

Технології&Авто
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Китайці представили електричний клон Mini за 12 600 доларів (фото)
Китайці представили електричний клон Mini за 12 600 доларів (фото), Фото: DongCheDi
У Китаї надійшов у продаж бюджетний електромобіль JAC Yiwei 3. Топова версія зможе проїхати до 600 км на одному заряді.
Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
JAC Yiwei 3 отримав мінімалістичний дизайн з круглими передніми фарами. Спереду немає решітки радіатора, а на бампері розміщений невеликий повітрозабірник.
Фото: DongCheDi
Фото: DongCheDi
Електричний хетчбек також вирізняється двоколірним корпусом та прихованими дверними ручками. Новинку можна замовити у білому, бежевому, сірому, зеленому або фіолетовому кольорах.
Габарити JAC Yiwei 3:
  • довжина — 4025 мм;
  • ширина — 1770 мм;
  • висота — 1560 мм;
  • колісна база — 2620 мм.
В інтер'єрі розмістили 6,2-дюймову цифрову панель приладів та інформаційно-розважальний екран діагоналлю 12,8 або 15,6 дюйма. Також усередині є лоток для бездротової зарядки смартфона та кілька відсіків для зберігання речей.
JAC Yiwei 3 пропонує передові системи безпеки, включаючи панорамний огляд на 360 градусів та систему допомоги водієві другого рівня з більш ніж 18 функціями. Топова модель доповнена адаптивним круїз-контролем.
Фото: DongCheDi
Фото: DongCheDi
Новинка оснащена електромотором потужністю 95 або 136 к.с. Живлення забезпечує акумуляторна батарея місткістю 41 або 51,5 кВт·год на вибір. Вони дають електромобілю запас ходу 405 і 505 км відповідно, але в майбутньому з’явиться нова версія, здатна проїхати до 600 км на одному заряді.
JAC Yiwei 3 вже доступний для замовлення у Китаї. Вартість електромобіля становить від 89 900 до 127 900 юанів (від 12 600 до 17 900 доларів).

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