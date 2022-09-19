Китайці показали надшвидкісного конкурента Tesla Roadster — Finance.ua

Китайці показали надшвидкісного конкурента Tesla Roadster Вчора 01:25 — Технології&Авто

Китайці показали надшвидкісного конкурента Tesla Roadster, carnewschina.com

У Китаї презентували електричний суперкар GAC Aion Hyper SSR. Надпотужне купе надійде у продаж із жовтня 2023 року за ціною від 1,3 до 1,7 мільйона юанів ($186 000 — 244 000).

Про це пише сайт CarNewsChina.

Новий GAC Aion Hyper SSR — досить компактне двомісне купе завдовжки 4538 мм, шириною 1988 мм та висотою 1238 мм. У нього обтічний дизайн зі зрушеним вперед салоном. Двері підіймаються вгору, як і належить суперкару. Ззаду встановлено антикрило.

carnewschina.com

У конструкції активно використаний карбон. Він присутній і в обробці салону поряд зі шкірою, алькантарою та алюмінієм. Кермо GAC Aion Hyper SSR приплюснуто зверху та знизу, а показники приладів виведені на невеликий дисплей. На центральній панелі встановлено 14,6-дюймовий мультимедійний сенсорний екран. Оснащення включає електропривод сидінь та камеру заднього виду.

Китайський суперкар отримав повний привід та чотири мотори (по одному на колесо) сумарною потужністю 1225 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 1,9 с — на рівні Tesla Roadster. Також з’явиться менш потужна задньопривідна версія.

carnewschina.com

Примітно, що GAC Aion Hyper SSR — не найпотужніший китайський автомобіль. До виробництва готується 1400-сильний суперкар FAW Hongqi S9, причому його збирання налагодять в Італії.

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