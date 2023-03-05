Китайці підготували електромобіль у стилі Tesla Model 3 (фото) — Finance.ua

Китайці підготували електромобіль у стилі Tesla Model 3 (фото) Сьогодні 01:05 — Фондовий ринок

Цей автомобіль позиціонується як перший у світі смарт-купе класу люкс. Основними конкурентами новинки є Tesla Model 3, BYD Han та Xiaopeng P7.

Наприкінці 2023 року має відбутися презентація нового електрокара Xingtu E03. Поки що із зовнішністю новинки нас знайомлять шпигунські фотографії з КНР.

Автомобіль прихований від сторонніх очей плівкою камуфляжу, проте окремі деталі розглянути можна. Наприклад, вузьку головну оптику, масивний передній бампер та компактні дзеркала заднього виду на високих ніжках.

Знімками тестового зразка ділиться китайський портал Autohome. Загалом дизайн новинки нагадує елегантну зовнішність електрокара Tesla Model 3.

Також уважний спостерігач помітить лідар на даху. За попередньою інформацією, новий автомобіль отримає інтелектуального помічника під час водіння.

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