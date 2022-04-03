Китай заявив, що сприятиме миру в Україні, але на "власних умовах" — Finance.ua

Прем’єр-міністр Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Пекін буде домагатися миру у «свій спосіб», а президент Сі Цзіньпін висловив сподівання, що ЄС буде розглядати Китай «незалежно», маючи на увазі тісні зв’язки Європи зі Сполученими Штатами.
Водночас ЄС під час віртуального саміту з Лі та Сі закликав Пекін не дозволяти Москві обійти санкції Заходу, запроваджені через напад росії на Україну.
Пряма мова президента Європейської ради Шарля Мішеля: «Ми закликали Китай допомогти припинити війну в Україні. Китай не може закривати очі на порушення росією міжнародного права. Будь-які спроби обійти санкції або надати допомогу росії продовжать війну».
Лі сказав лідерам ЄС, що Китай завжди прагнув миру і сприяв переговорам і готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у міжнародній спільноті.
Мішель додав, що обидві сторони погодилися, що війна, яку росія називає «спеціальною військовою операцією», загрожує глобальній безпеці та світовій економіці.