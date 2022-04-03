Китай заявив, що сприятиме миру в Україні, але на "власних умовах" — Finance.ua

Китай заявив, що сприятиме миру в Україні, але на "власних умовах"

Вчора 11:14

Китай запевнив Європейський Союз, що докладатиме зусиль заради миру в Україні, але заявив, що робитиме це на його власних умовах, без жорсткішого тиску на росію.



Про це повідомляє Reuters

Прем’єр-міністр Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Пекін буде домагатися миру у «свій спосіб», а президент Сі Цзіньпін висловив сподівання, що ЄС буде розглядати Китай «незалежно», маючи на увазі тісні зв’язки Європи зі Сполученими Штатами.

Водночас ЄС під час віртуального саміту з Лі та Сі закликав Пекін не дозволяти Москві обійти санкції Заходу, запроваджені через напад росії на Україну.

Пряма мова президента Європейської ради Шарля Мішеля: «Ми закликали Китай допомогти припинити війну в Україні. Китай не може закривати очі на порушення росією міжнародного права. Будь-які спроби обійти санкції або надати допомогу росії продовжать війну».

Лі сказав лідерам ЄС, що Китай завжди прагнув миру і сприяв переговорам і готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у міжнародній спільноті.

Мішель додав, що обидві сторони погодилися, що війна, яку росія називає «спеціальною військовою операцією», загрожує глобальній безпеці та світовій економіці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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