Китай заявив, що сприятиме миру в Україні, але на "власних умовах" — Finance.ua
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Китай заявив, що сприятиме миру в Україні, але на "власних умовах"

Вчора 11:14
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Китай запевнив Європейський Союз, що докладатиме зусиль заради миру в Україні, але заявив, що робитиме це на його власних умовах, без жорсткішого тиску на росію.
Про це повідомляє Reuters.
Прем’єр-міністр Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Пекін буде домагатися миру у «свій спосіб», а президент Сі Цзіньпін висловив сподівання, що ЄС буде розглядати Китай «незалежно», маючи на увазі тісні зв’язки Європи зі Сполученими Штатами.
Водночас ЄС під час віртуального саміту з Лі та Сі закликав Пекін не дозволяти Москві обійти санкції Заходу, запроваджені через напад росії на Україну.
Пряма мова президента Європейської ради Шарля Мішеля: «Ми закликали Китай допомогти припинити війну в Україні. Китай не може закривати очі на порушення росією міжнародного права. Будь-які спроби обійти санкції або надати допомогу росії продовжать війну».
Лі сказав лідерам ЄС, що Китай завжди прагнув миру і сприяв переговорам і готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у міжнародній спільноті.
Мішель додав, що обидві сторони погодилися, що війна, яку росія називає «спеціальною військовою операцією», загрожує глобальній безпеці та світовій економіці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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