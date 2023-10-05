Китай закупив великі партії кукурудзи в Україні — Finance.ua
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Китай закупив великі партії кукурудзи в Україні

Казна та Політика
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Китайські імпортери закупили великі партії кормової кукурудзи в Україні за останні декілька тижнів.
Про це повідомили трейдери в Азії та Європі, пише Reuters.
Трейдери не змогли назвати точні обсяги, але деякі сказали, що вони становили кілька сотень тисяч тонн. Джерело в українському уряді також підтвердило продажі кукурудзи в Китай.
«Імпортери в Китаї купили близько 10−12 вантажів Panamax української кукурудзи для відвантаження в листопаді/грудні», — сказав сінгапурський трейдер міжнародної зернової компанії.
За прогнозами USDA, врожай кукурудзи в Україні у 2023/24 МР складатиме 28 млн т (+0,5 млн т до минулого прогнозу). Оцінка експорту залишилась на рівні 19,5 млн т, кінцеві запаси можуть сягнути 4,43 млн т (+0,54 млн т).
За матеріалами:
Finance.ua
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