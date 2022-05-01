Китай визнав перший етап будівництва космічної станції успішно завершеним — Finance.ua

Китай визнав перший етап будівництва космічної станції успішно завершеним

Китайське Управління програми пілотованих польотів визнало перший етап будівництва Національної орбітальної станції Тяньгун успішно завершеним. В управлінні зазначили, що базовий модуль станції працює штатно.

«Всі цілі етапу перевірки основних технологій місії космічної станції були досягнуті, всі інженерні системи підготовлені, всі умови для переходу до етапу будівництва космічної станції дотримані», — заявили в управлінні.

Так, у заяві йдеться, що базовий модуль «Тяньхе» функціонує штатно, функціональні можливості ракет-носіїв, які використовувалися для будівництва станції, були проаналізовані та за результатами перевірок визнані здатними виконувати завдання під час місій з будівництва станції в майбутньому.

В управлінні уклали, що система відбору та підготовки екіпажів до довгострокових місій на станції ефективна, а наземні системи та центри управління польотами здатні підтримувати місії з підтримки станції та перебування тайконавтів на ній. Крім того, на станції також можна проводити наукові випробування. Управління також визнало ефективною систему забезпечення модуля енергією, систему життєзабезпечення та рухову систему.

Нагадаємо, базовий модуль станції було виведено на орбіту 29 квітня минулого року. Загальна вага станції «Тяньгун», яка знаходиться на висоті 400 кілометрів, після завершення її будівництва становитиме близько 90 тонн. Вона буде вп’ятеро менша за Міжнародну космічну станцію і буде здатна на постійній основі приймати трьох членів екіпажу (і до шести при зміні екіпажів). Термін експлуатації китайської космічної станції становить близько десяти років.

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