Китай вводить торгові санкції проти Тайваню після візиту Пелосі — Finance.ua
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Китай вводить торгові санкції проти Тайваню після візиту Пелосі

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Китай вводить торгові санкції проти Тайваню після візиту Пелосі
Китай вводить торгові санкції проти Тайваню після візиту Пелосі
Китай запроваджує торгові обмеження та санкції проти Тайваню після візиту на острів спікерки Конгресу США Ненсі Пелосі.
Про це повідомляє Міністерство комерції КНР.
Серед обмежень — припинення постачання природного піску на Тайвань із 3 серпня. Китай також забороняє імпортувати цитрусові двох видів та рибну продукцію з Тайваню.
До санкційних списків Китай відніс два тайванські фонди, виробників чаю, сухофруктів, меду, какао-бобів та овочів.
2 серпня Пелосі попри погрози Китаю прилетіла на Тайвань. Американський літак супроводжували до посадки тайванські винищувачі. На острові оголошено другий рівень бойової готовності.
Незадовго до цієї події Китай попереджав про рішучі заходи в разі, якщо це станеться, і слова дотримав. Так, під час польоту американського борту Китай підняв у небо свої винищувачі, а пізніше оголосив чотириденні воєнні навчання навколо Тайваню.
Ситуація навколо візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань обвалила фондові ринки США та Китаю. Загострення відносин двох держав створило зайву знервованість на торгових майданчиках: основні індекси США закрилися в мінусі за підсумками торгів у понеділок, а китайські індекси закрилися в мінусі вже за підсумками торгів у вівторок.
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