Китай вперше опублікував статистику обігу цифрового юаня — Finance.ua

Китай вперше опублікував статистику обігу цифрового юаня Сьогодні 19:47 — Валюта

Китай вперше опублікував статистику обігу цифрового юаня

У грудні Народний банк Китаю вперше включив e-CNY до звітів про грошовий обіг. І оприлюднив дані щодо його кількості.

За попередніми підрахунками, обсяг цифрової національної валюти оцінювався у 13.6 млрд юанів ($2 млрд), що становить 0.13% усіх наявних резервів у Народному банку Китаю.

При цьому у банку зазначають, що додавання e-CNY майже не впливає на підсумковий звіт за рахунок невеликого обсягу.

У звіті згадується, що обсяг резервів Народного банку, зокрема, коштів у грудні 2022 року зріс на 15,3%, склавши 10,5 трлн юанів. Це стало найвищим показником за 11 місяців року.

Тестувати свою цифрову валюту Китай розпочав у 2020 році. Тестування проводилося у чотирьох великих містах по всьому Китаю: Шеньчжень, Сучжоу, Ченду та Сюнань. Підготовка до запуску пілотного проекту тривала з 2014 року.

Спочатку широке поширення e-CNY не планувалося. Його застосовували для погашення деяких незначних виплат, наприклад транспортних субсидій.

У тестуванні нової валюти брали участь як великі західні компанії, що працюють на ринку Китаю, так і звичайні жителі країни, яким виділили для цього по 200 e-CNY.

Цифровий юань — повністю контрольована державою валюта. На відміну від криптовалют, емісія яких відбувається децентралізовано. Китай виступає проти криптовалют — у вересні 2021 року він оголосив усі операції із цими активами поза законом.

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