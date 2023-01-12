Китай вперше опублікував статистику обігу цифрового юаня — Finance.ua
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Китай вперше опублікував статистику обігу цифрового юаня

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Китай вперше опублікував статистику обігу цифрового юаня
Китай вперше опублікував статистику обігу цифрового юаня
У грудні Народний банк Китаю вперше включив e-CNY до звітів про грошовий обіг. І оприлюднив дані щодо його кількості.
За попередніми підрахунками, обсяг цифрової національної валюти оцінювався у 13.6 млрд юанів ($2 млрд), що становить 0.13% усіх наявних резервів у Народному банку Китаю.
При цьому у банку зазначають, що додавання e-CNY майже не впливає на підсумковий звіт за рахунок невеликого обсягу.
У звіті згадується, що обсяг резервів Народного банку, зокрема, коштів у грудні 2022 року зріс на 15,3%, склавши 10,5 трлн юанів. Це стало найвищим показником за 11 місяців року.
Тестувати свою цифрову валюту Китай розпочав у 2020 році. Тестування проводилося у чотирьох великих містах по всьому Китаю: Шеньчжень, Сучжоу, Ченду та Сюнань. Підготовка до запуску пілотного проекту тривала з 2014 року.
Спочатку широке поширення e-CNY не планувалося. Його застосовували для погашення деяких незначних виплат, наприклад транспортних субсидій.
У тестуванні нової валюти брали участь як великі західні компанії, що працюють на ринку Китаю, так і звичайні жителі країни, яким виділили для цього по 200 e-CNY.
Цифровий юань — повністю контрольована державою валюта. На відміну від криптовалют, емісія яких відбувається децентралізовано. Китай виступає проти криптовалют — у вересні 2021 року він оголосив усі операції із цими активами поза законом.
За матеріалами:
НВ
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