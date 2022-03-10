Китай відмовився постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків — Finance.ua

Китай відмовився постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків

Китай відмовився постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків.

Про це повідомив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов. Його слова передають росзмі.

Зазначається, що перевізники будуть шукати можливості постачання авіазапчастин в інших країнах, наприклад, у Туреччині чи Індії.

Наприкінці лютого Євросоюз ввів санкції, які заборонили постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування.

Більшість літаків російських перевізників — іноземного виробництва, насамперед, Boeing і Airbus.

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