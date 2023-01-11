Китай відмовляється від російського вугілля на користь австралійського — Finance.ua
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Китай відмовляється від російського вугілля на користь австралійського

Енергетика
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Китай знімає неофіційну заборону на імпорт вугілля з Австралії — ним планують замінити менш якісну сировину з росії, Індонезії та Монголії.
Про це повідомляє Reuters.
Видання пише, що після послаблення обмежень, пов’язаних з коронавірусом, у Китаї почала зростати потреба у забезпеченні енергопостачання. Тому країна вирішила знову звернутись до Австралії, у якої раніше купили понад 30 млн тонн коксівного вугілля і майже 50 млн тонн енергетичного вугілля.
Цьому передувала зустріч китайських та австралійських лідерів на саміті G-20, після чого у грудні 2022 року міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг вперше за чотири роки здійснила візит до Пекіна.
Зараз закупати австралійське вугілля будуть три комунальні підприємства та один великий виробник, але інші компанії теж очікують отримання дозволу на імпорт.
Зазначається, що на час заборони на імпорт австралійського вугілля, китайські компанії звертались за сировиною до Індонезії, Монголії та росії, але жодна з запропонованих марок не могла зрівнятись по якості з вугіллям з Австралії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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