Китай відкрив залізничний маршрут до Німеччини в обхід росії — Finance.ua
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Китай відкрив залізничний маршрут до Німеччини в обхід росії

Вчора 23:06
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Китай запустив залізничний маршрут до Німеччини, який оминає росію. По ньому потяги зможуть доїхати до німецького міста Мангейм, уточнило видання Сhina.org.
Маршрут пролягає через Казахстан, Азербайджан, Грузію, Румунію, Угорщину, Словаччину та Чехію. Каспійське та Чорне моря вантажі перетинатимуть за допомогою комбінованих залізничних та морських перевезень. 13 квітня з міста Сіань новим маршрутом вирушив перший поїзд, навантажений спортивними товарами.
У сіанській компанії міжнародної логістики «Жуян» вважають, що ефективність таких перевезень зросте, а витрати скоротяться. Такий маршрут «допоможе налагодити експорт у ситуації, що склалася», пояснив менеджер компанії.
На сьогодні понад 750 іноземних компаній оголосили про тимчасове або повне припинення роботи на російському ринку.
Серед них і китайська державна нафтогазова компанія Sinopec, яка зупинила інвестиційну активність у росії через побоювання потрапити під вторинні американські санкції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Радіо Свобода
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