Китай у вересні імпортував з росії рекордні обсяги газу і сталеливарного вугілля — Finance.ua

Китай у вересні імпортував з росії рекордні обсяги газу і сталеливарного вугілля Вчора 22:16

У вересні Китай імпортував рекордні обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ) та сталеливарного вугілля.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані китайської митниці.

Так, імпорт коксівного вугілля з рф у вересні зріс до 2,5 млн тонн з приблизно 900 тисяч тонн у вересні минулого року та 1,9 млн тонн у серпні.

Продажі СПГ зросли на третину порівняно з минулим роком — до 819 тис тонн.

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При цьому минулого місяця імпорт сирої нафти з РФ становив 7,5 млн тонн порівняно з 8,3 млн тонн у серпні та 6,1 млн тонн рік тому, Саудівська Аравія при цьому обігнала рф як головний постачальник для Китаю.

"Загальний обсяг закупівель російських енергоресурсів, включаючи нафтопродукти, минулого місяця сповільнився до 7,5 мільярдів доларів з рекорду в 8,4 мільярда доларів у серпні, хоча ця цифра значно перевищує торішні 4,7 мільярдів доларів.

Таким чином, за сім місяців з початку повномасштабної війни в Україні загальна сума становить понад 51 мільярд доларів. За той же період 2021 року Китай закупив енергоносіїв у росії на 30 мільярдів доларів", — пише Bloomberg.

Попри те, що вартість імпорту була завищена глобальним стрибком цін на енергоносії, викликаним війною, Китай все ще бере з росії більше обсягів, іноді за зниженими ставками.

Москва, зі свого боку, має знайти місце для експорту, якого уникає більша частина решти світу як покарання за вторгнення в Україну. 5 грудня має набути чинності пакет нафтових санкцій Європейського Союзу.

Економічна Правда За матеріалами:

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