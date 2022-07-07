Китай та Індія за три місяці заплатили путіну $24 мільярди за енергоносії – Bloomberg — Finance.ua

Китай та Індія за три місяці заплатили путіну $24 мільярди за енергоносії – Bloomberg Вчора 10:43

Експорт російських енергоносіїв до Індії й Китаю після масштабного вторгнення рф в Україну приніс кремлю $24 мільярди впродовж лише трьох місяців.

Про це йдеться в повідомленні агентства Bloomberg , яке посилається на митну документацію.

«Лише за три місяці росія заробила $24 мільярди від продажу енергоносіїв Китаю та Індії після вторгнення рф в Україну, що демонструє, як підвищення глобальних цін обмежують зусилля США і Європи покарати президента путіна», — зазначається в повідомленні.

Китай виплатив $18,9 мільярда за російську нафту, газ і вугілля впродовж трьох місяців до кінця травня, що майже удвічі перевищує суму за аналогічний період минулого року.

Індія сплатила $5,1 мільярда за той самий період, що більше ніж у п’ятеро в порівнянні з подібними закупівлями за минулий рік.

Загалом, через підвищення цін на енергоносії та збільшення поставок російських ресурсів до Китаю й Індії кремль отримав додатково $13 мільярдів від обох країн у порівнянні з тими ж місяцями 2021 року.

Довідка Finance.ua:

США й інші країни Західного світу ввели сурові обмеження на імпорт російської нафти, газу, вугілля та інших енергоносіїв з метою обмеження прибутків воєнної машини кремля на тлі війни, яку розв’язала рф проти України.

Укрінформ За матеріалами:

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