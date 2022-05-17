Китай створює власну блокчейн-платформу BSN, не повідомляючи про це публічно — Finance.ua

Китай створює власну блокчейн-платформу BSN, не повідомляючи про це публічно

Вчора 22:49

У 2019 році президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країні необхідно «використовувати можливості», які надає технологія блокчейн.

Він сказав, що блокчейн став «важливим проривом у незалежних інноваціях основних технологій». В результаті цього виступу блокчейн був зведений до рангу національного пріоритету Китаю серед інших технологій, таких як напівпровідники. Відтоді Китай без особливого розголосу створює платформу, покликану полегшити розгортання технології блокчейн для компаній. Вона отримала назву BSN (Blockchain-based Service Network, сервісна мережа на основі блокчейн).

Платформа BSN орієнтована на компанії, що експлуатують інфраструктуру хмарних обчислень. Це може бути як великий гравець, такий як Amazon або Microsoft, так і невелика компанія, яка керує власною приватною хмарою або інтранетом. Платформа BSN позиціонується як «універсальний магазин» для розгортання цих блокчейн-додатків у хмарі. Такий процес інакше міг би бути дорогим і трудомістким.

Ще однією перевагою китайської платформи є розв’язання однієї зі складних проблем у галузі — інтероперабельності (спосіб змусити різні блокчейни працювати один з одним). Наприклад, якщо два банки мають додатки, створені на різних блокчейн-платформах, вони можуть не працювати один з одним. Але програми, створені через інфраструктуру BSN, сумісні.

Для компаній, які хочуть використовувати кілька блокчейн-додатків у своїй організації, BSN дозволить зробити це через існуючого постачальника хмарних сервісів, а не встановлювати безліч нових серверів для створення продукту блокчейну. Ідея полягає в тому, що бізнес або уряд можуть використовувати платформу BSN для простого розгортання блокчейн-додатків без великих витрат.

Водночас, до платформи BSN не прив’язана криптовалюта. Це викликано тим, що Китай заборонив діяльність, пов’язану з криптовалютою, та зробив її незаконною. За словами експертів, BSN пропонує привабливу інфраструктуру, не пов’язану з криптовалютою. Тож платформа може викликати інтерес у компаній, які не хочуть наражатися на ризики, пов’язані з нестійким характером цифрових валют.

За BSN стоїть стартап Red Date Technology зі штаб-квартирою в Гонконгу, який є одним із засновників платформи. Проект також підтримують урядові організації Китаю, включаючи Державний інформаційний центр (SIC) при Національній комісії Китаю з розвитку та реформ (NDRC) та державну телекомунікаційну компанію China Mobile.

Автори BSN мають амбіції вийти на глобальний рівень. Однак зв’язки з китайським урядом можуть ускладнити це. При цьому BSN «намагається відокремити частину BSN International від внутрішніх зусиль і [намагається] дистанціюватися від підтримки уряду Китаю». Ще однією проблемою на шляху до глобалізації може стати відсутність прив’язки криптовалюти, оскільки «багато людей не зацікавлені» у пропозиції некриптовалютного блокчейну.

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