Китай схвалив першу у світі інгаляційну вакцину від Covid-19 — Finance.ua
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Китай схвалив першу у світі інгаляційну вакцину від Covid-19

Світ
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Китай схвалив першу у світі інгаляційну вакцину від Covid-19
Китай схвалив першу у світі інгаляційну вакцину від Covid-19
Китайські регулятори лікарських засобів схвалили першу у світі інгаляційну вакцину Convidecia Air проти Covid-19, виготовлену CanSino Biologics, після чого ціна акцій компанії зросла одразу на 7%.
Національне управління медичної продукції затвердило вакцину для екстреного використання як бустерну, йдеться у заяві компанії.
Компанія заявила, що інгаляційна вакцина, яку можна зберігати та вводити легше, ніж внутрішньом’язові уколи, вводитиметься через небулайзер.
Компанія не надала подробиць про те, коли вакцина на основі аденовірусу буде доступною для громадського користування.
Немає загальнодоступних перевірених або рецензованих даних щодо ефективності нової вакцини.
Вчені у кількох країнах, включаючи Кубу, Канаду та США, також розробляють інгаляційні вакцини проти Covid-19.
З 2020 року Китай схвалив вісім інших вакцин місцевого виробництва.
Але управління ліками країни ще не схвалило іноземних вакцин, у тому числі Pfizer/BioNTech або Moderna, які мають вищі показники ефективності порівняно з іншими типами вакцин.
За матеріалами:
УНН
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