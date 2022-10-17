Китай припиняє поставки газу до Європи - Bloomberg — Finance.ua

Китай припиняє поставки газу до Європи - Bloomberg Вчора 17:10 — Енергетика

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну китайським держкомпаніям PetroChina Co, Sinopec і Cnooc Ltd доручено не перепродувати скраплений природний газ до Європи та Азії.

Про це повідомляє Bloomberg

Розпорядження надійшло від Китайської національної комісії з розвитку і реформ.

Таке рішення було ухвалено з метою забезпечення проходження Китаєм опалювального сезону.

Як пише видання, поповнення газових сховищ країнами Європи та рекордно високі витрати на доставку «знизили привабливість повторної доставки палива» з КНР.

Як зазначається в матеріалі, рішення Китаю може посилити енергетичну кризу в регіоні в разі холодної зими.

ОПЕК+ та ембарго на російську нафту:

Неофіційний формат ОПЕК+ був сформований в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку.

В ОПЕК+ входять 10 країн — Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Росія, Судан, Південний Судан (ключовим виробником і неформальним лідером картелю є Росія з 14% світового нафтовидобутку).

УНІАН За матеріалами:

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