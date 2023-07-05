Китай оголосив про обмеження з 1 серпня поставок на Захід критичної сировини — Finance.ua
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Китай оголосив про обмеження з 1 серпня поставок на Захід критичної сировини

Світ
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Китай оголосив про намір заборонити з 1 серпня експорт «в недружні країни» двох видів сировини, які є критичними для цифрових та «зелених» технологій.
Про це пише Politico.
«З метою захисту національної безпеки та інтересів, зі схвалення Державної ради, вирішено запровадити експортний контроль за предметами, пов’язаними з галієм і германієм», — йдеться у спільній заяві Міністерства торгівлі Китаю (MOFCOM) та Генеральної митної адміністрації (GAC).
Два мінерали в списку Пекіна — галій і германій — добре підібрані, враховуючи їх роль у виробництві таких товарів, як напівпровідники, базові станції 5G і сонячні батареї - предмети, які є символом високопріоритетного цифрового та зеленого переходу Європейського Союзу.

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Обидва метали вважаються «критичними» і «стратегічними» за стандартами ЄС, тобто вони постачаються з єдиного джерело і важливі для промисловості ЄС, а також для європейських оборонних потреб.
Тепер експортери будуть зобов’язані звітувати про транзакції китайській владі, починаючи з 1 серпня.
Комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час поїздки до Токіо у вівторок вже оголосив, що ЄС і Японія встановлять механізм «раннього попередження», щоб запобігти «перебоям» у виробництві чипів, «особливо в критичних сировинних компонентах».
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«Рішення Китаю … щодо експорту галію і германію ясно показує, що Комуністична партія рано чи пізно одягне свої економічні боксерські рукавички», — сказала Нікола Бір, віцепрезидент Європейського парламенту і законодавець, відповідальний за портфель Закону про критичну сировину, в інтерв'ю China Watcher Politico.
Як зазначає видання, заява пролунала з Китаю одразу після того, як в п’ятницю Нідерланди оголосили про нові обмеження на експорт передових мікрочипових машин до Китаю.
Цей крок Пекіна був зроблений також через кілька днів після того, як лідери ЄС домовилися про нову стратегію зниження ризиків в умовах економічної залежності від Китаю. Причому критично важлива сировина займає перше місце в списку пріоритетів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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