Китай не допоможе КАМАЗу: проблеми російського автопрому наростають — Finance.ua
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Китай не допоможе КАМАЗу: проблеми російського автопрому наростають

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Сполучені Штати продовжують запроваджувати блокуючі санкції проти російських компаній, зокрема тих, що працюють у сфері автомобілебудування.
У цих умовах росія сподівалась на імпортозаміщення з «дружніх» країн, зокрема Китаю. Останній тим часом намагається грати на два фронти, заявляючи про те, що країна «не збирається підливати у вогонь», але зберігаючи при цьому близькі відносини з окупантами.
Що відомо
  • Останній пакет обмежень торкнувся концерну КАМАЗ, до якого входять виробник НефАЗ та Тутаєвський моторний завод.
  • З цими підприємствами не можуть працювати не тільки американські компанії, але й навіть громадяни та банки, які використовують долари як валюту платежу.
  • Припущення, що КамАЗ може залишитися без автокомпонентів навіть із Китаю, з’явились одразу після появи цієї інформації. Банки країни намагаються не проводити платежі для структур, які попали під санкції, тому що ризикують самі під ними опинитися.
Першим таким «відмовником» став китайський холдинг Weichai, який вирішив більше не постачати вантажному автогіганту свої газові двигуни. При цьому КамАЗ всерйоз планував оснащувати моторами цієї фірми свої класичні вантажівки покоління К3. Наразі КАМАЗ купує у Weichai мости HanDe та коробки передач Fast Gear, над постачаннями яких також нависла санкційна загроза.
Знайти нового постачальника такого рівня з огляду на санкційні ризики та логістичні проблеми росії буде надзвичайно складно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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