Китай наростив імпорт нафти з росії до рекордного рівня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай наростив імпорт нафти з росії до рекордного рівня

Вчора 15:11Енергетика
191
У травні імпорт Китаєм сирої нафти з рф зріс на 55% у річному вимірі до рекордного рівня — росія вийшла на перше місце з постачання сировини до Китаю, випередивши Саудівську Аравію.
Про це пише Reuters із посиланням на дані Головного митного управління Китаю.
Зазначається, що за підсумками травня імпорт російської нафти, включаючи постачання трубопроводом Східний Сибір — Тихий океан і морські перевезення з європейських та далекосхідних портів росії, склав майже 8,42 млн т.
Читайте також
Цей показник еквівалентний приблизно 1,98 млн барелів на добу і на 25% більше, ніж 1,59 млн барелів на день у квітні.
Таким чином, Саудівська Аравія стала другим найбільшим імпортером російської нафти. За підсумками травня обсяги постачання збільшилися на 9% порівняно з показником травня минулого року і склали 7,82 млн т, або 1,84 млн барелів на добу.
"Ці дані показують, що Москва може знайти покупців на свою нафту, незважаючи на західні санкції, хоч їй доводиться знижувати ціни.
Місце для вашої реклами
І хоча загальний попит на сиру нафту в Китаї був обмежений через COVID-обмеження та уповільнення економіки, провідні імпортери, включаючи нафтопереробного гіганта Sinopec та трейдера Zhenhua Oil, активізували закупівлю дешевшої російської нафти на додачу до постачання з Ірану та Венесуели", пише агентство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.