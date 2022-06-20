Китай наростив імпорт нафти з росії до рекордного рівня — Finance.ua

Китай наростив імпорт нафти з росії до рекордного рівня

Вчора 15:11 — Енергетика

У травні імпорт Китаєм сирої нафти з рф зріс на 55% у річному вимірі до рекордного рівня — росія вийшла на перше місце з постачання сировини до Китаю, випередивши Саудівську Аравію.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Головного митного управління Китаю.

Зазначається, що за підсумками травня імпорт російської нафти, включаючи постачання трубопроводом Східний Сибір — Тихий океан і морські перевезення з європейських та далекосхідних портів росії, склав майже 8,42 млн т.

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Цей показник еквівалентний приблизно 1,98 млн барелів на добу і на 25% більше, ніж 1,59 млн барелів на день у квітні.

Таким чином, Саудівська Аравія стала другим найбільшим імпортером російської нафти. За підсумками травня обсяги постачання збільшилися на 9% порівняно з показником травня минулого року і склали 7,82 млн т, або 1,84 млн барелів на добу.

"Ці дані показують, що Москва може знайти покупців на свою нафту, незважаючи на західні санкції, хоч їй доводиться знижувати ціни.

І хоча загальний попит на сиру нафту в Китаї був обмежений через COVID-обмеження та уповільнення економіки, провідні імпортери, включаючи нафтопереробного гіганта Sinopec та трейдера Zhenhua Oil, активізували закупівлю дешевшої російської нафти на додачу до постачання з Ірану та Венесуели", пише агентство.

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