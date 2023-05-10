Китай наростив експорт в рф до рекордних значень — Finance.ua
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Китай наростив експорт в рф до рекордних значень

Світ
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Китай наростив експорт в рф до рекордних значень
Китай наростив експорт в рф до рекордних значень
За підсумками квітня експорт з Китаю в рф досяг рекордних $9,6 млрд.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані китайської митниці.
Порівняно з тим же місяцем минулого року обсяг постачань підскочив на 153% і вперше за 9 років виявився більшим за імпорт з росії.
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Сукупний товарообіг досяг $19 млрд і став другим за масштабами в історії, поступаючись лише максимуму, показаному у березні.
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Найбільшою статтею китайського експорту (майже 20%) стало «транспортне обладнання» — категорія, куди митниця включає автомобілі та запчастини до них. За даними «Автостату», на китайські марки у квітні припало 44% продажів легкових авто — це більше, ніж у російських брендів (35%), з яких 33% припадає на Lada.
Близько 15% китайського експорту посідає електроніка, а ще 24% - промислове обладнання та запчастини.
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Хоча частка російського ринку для Китаю є нікчемною і становить близько 2%, китайський експорт у росії зайняв вже близько третини всіх поставок товарів у країну.
У москві розуміють, що через санкції російська економіка потрапляє в залежність від Китаю, але допомога Пекіна є критично важливою для перемоги у війні, розповідало в березні Financial Times джерело, близьке до кремля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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