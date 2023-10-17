Ким працювати у держсекторі: 10 гарячих вакансій — Finance.ua

Ким працювати у держсекторі: 10 гарячих вакансій
Столиця, незламні Харків та Одеса, Суми, Львів, Луцьк — державні установи у цих та інших містах України запрошують на роботу. robota.ua підготувала десятку вакансій у цій сфері.
Спеціаліст з навчання публічних службовців (експерт з антикорупції) в Національне агентство з питань запобігання корупції
📍 Київ
На державну службу шукають фахівця, який буде виявляти потреби та формуватиме запити на навчання; розроблятиме план-графік проведення навчальних заходів; розроблятиме навчальні програми, курси, тренінги, вебінари з питань антикорупційного законодавства; готуватиме методичні, роз’яснювальні матеріали для навчання; вестиме комунікацію з партнерами щодо розробки навчальних продуктів для публічних службовців; досліджуватиме тенденції та навчальні матеріали на тему антикорупції та розбудови доброчесності.
Термін прийому резюме — до 27 жовтня 2023 року.
Військовослужбовець, офіцер-психолог у Збройні Сили України
📍Харків
Військова частина в Харківському регіоні запрошує на службу. Наявність відповідної освіти та стаж роботи не менше ніж 3 роки є обов’язковими. Також важливі: готовність до військової служби, висока фізична та психологічна стійкість, досвід роботи з різними категоріями людей.
Бізнес-тренер/менеджер з навчання персоналу в «Ліси України»
📍Київ
Державне підприємство, яке відповідає за охорону, захист, лісорозведення, лісовідновлення, оголошує конкурс на заміщення посади. Побажання до кандидатів: вища освіта (психологія, менеджмент, управління персоналом); сертифікація в галузі тренінгів; досвід роботи в проведенні тренінгів від 3-х років для мідл-фахівців та менеджерів; знання інструментів та ресурсів для навчання; знання законодавчої та нормативної бази щодо навчання на підприємстві; впевнений користувач MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Teams тощо); вміння працювати з аудиторією, цікаво та структуровано доносити інформацію.
Спеціаліст відділу координації та аналітичної роботи з питань розміщення ВПО в Одеський обласний центр зайнятості
📍Одеса
На держслужбу шукають фахівців з вищою освітою; досвідом роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування; які вільно володіють українською мовою, знають ПК та офісні програми. У майбутніх працівників є можливість пройти навчання на робочому місці.
Головний фахівець відділу дистанційного навчання та розробки електронних курсів в «Укрзалізниця»
📍Київ
Національний перевізник вантажів та пасажирів запрошує стати частиною команди. Шанси отримати роботу є у кандидатів, які володіють: MS Office (Word, Excel, PowerPoint); Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; Moodle LMS, Rise 360, Storyline 360; бажане володіння: Adobe After Effects; Adobe Premiere Pro; мають повну вищу освіту; досвід роботи за напрямом від 2-х років; вільно володіють українською мовою; володіння англійською вітається.
Провідний спеціаліст відділу державного контролю за використанням та охороною земель в Управління персоналом Львівської міської ради
📍Львів
Вимоги до майбутніх працівників: вища юридична освіта/освіта у сфері землеустрою — не нижче ступеня бакалавра; вільне володіння українською; стаж професійної діяльності у сфері землеустрою, права, органах місцевого самоврядування, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності - не менше 1-го року (буде перевагою); досвід роботи з топографо-геодезичної та картографічної діяльності у сфері землеустрою та/або геодезії, володіння навичками роботи з ГІС-програмами (Digitals, ArcGIS) — буде перевагою.
Юрист/економіст Управління ліцензування фінансових компаній в Національний банк України
📍Київ
Очікування від кандидатів: досвід роботи від 1-го до 3-х років у фінансових установах. Бажані функціональні обов’язки: підготовка пакетів документів для включення компаній до Державного реєстру фінансових установ та видачі ліцензій; підготовка пакетів документів за структурами власності фінансових компаній (подальше внесення змін); корпоративна робота (внесення змін та доповнень в установчі документи, складання протоколів загальних зборів учасників та наглядової ради, підготовка документів, для погодження набуття істотної участі в фінансовій установі тощо).
Поліцейський в Патрульну поліцію України
📍Суми
На що може розраховувати майбутній працівник: можливості зростання та розвитку; навчальний курс тривалістю 6 місяців; заробітну плату — від 18 600 грн; додаткову винагороду в розмірі до 30 000 грн на період дії воєнного стану; щорічну оплачувану відпустку тривалістю від 30 днів; безоплатне медичне обслуговування поліцейського та членів його сім'ї; безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності; компенсацію 75% вартості санаторно-курортного лікування та відпочинку для поліцейського та 50% для членів його сім'ї; гарантовану фінансову допомогу у разі ушкодження здоров’я під час несення служби; можливість отримання вищої освіти у відомчих навчальних закладах за державним замовленням.
Інспектор ГШР у Департамент муніципальної варти Луцької міської ради
📍Луцьк
Держустанова запрошує на стажування з можливістю подальшого працевлаштування. Що входитиме у обов’язки: контроль дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою та правил благоустрою міста Луцька; організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення адміністративних правопорушень, запобігання вчинення адміністративним правопорушенням; інформування та надання роз’яснення мешканцям та гостям міста з питань, віднесених до сфери впливу департаменту; контроль за дотриманням громадського порядку на території міста; ліквідація стихійних ринків, незаконної торгівлі; контроль за правилами дорожнього руху та винесення постанов.
Головний фахівець відділу нагляду за дотриманням регуляторних вимог (комплаєнс) в «Ощадбанк»
📍Київ
Банк запрошує до команди. На що звертає увагу роботодавець: повна вища освіта у галузі економіки, менеджменту (управління) або права; досвід роботи за напрямами комплаєнс, внутрішній аудит, у сфері контролю, ревізій, банківського нагляду тощо.
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