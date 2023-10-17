Ким працювати у держсекторі: 10 гарячих вакансій — Finance.ua

Ким працювати у держсекторі: 10 гарячих вакансій Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Ким працювати у держсекторі: 10 гарячих вакансій

Столиця, незламні Харків та Одеса, Суми, Львів, Луцьк — державні установи у цих та інших містах України запрошують на роботу. robota.ua підготувала десятку вакансій у цій сфері.

Спеціаліст з навчання публічних службовців (експерт з антикорупції) в Національне агентство з питань запобігання корупції

📍 Київ

На державну службу шукають фахівця, який буде виявляти потреби та формуватиме запити на навчання; розроблятиме план-графік проведення навчальних заходів; розроблятиме навчальні програми, курси, тренінги, вебінари з питань антикорупційного законодавства; готуватиме методичні, роз’яснювальні матеріали для навчання; вестиме комунікацію з партнерами щодо розробки навчальних продуктів для публічних службовців; досліджуватиме тенденції та навчальні матеріали на тему антикорупції та розбудови доброчесності.

Термін прийому резюме — до 27 жовтня 2023 року.

Військовослужбовець, офіцер-психолог у Збройні Сили України

📍Харків

Військова частина в Харківському регіоні запрошує на службу. Наявність відповідної освіти та стаж роботи не менше ніж 3 роки є обов’язковими. Також важливі: готовність до військової служби, висока фізична та психологічна стійкість, досвід роботи з різними категоріями людей.

Бізнес-тренер/менеджер з навчання персоналу в «Ліси України»

📍Київ

Державне підприємство, яке відповідає за охорону, захист, лісорозведення, лісовідновлення, оголошує конкурс на заміщення посади. Побажання до кандидатів: вища освіта (психологія, менеджмент, управління персоналом); сертифікація в галузі тренінгів; досвід роботи в проведенні тренінгів від 3-х років для мідл-фахівців та менеджерів; знання інструментів та ресурсів для навчання; знання законодавчої та нормативної бази щодо навчання на підприємстві; впевнений користувач MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Teams тощо); вміння працювати з аудиторією, цікаво та структуровано доносити інформацію.

Спеціаліст відділу координації та аналітичної роботи з питань розміщення ВПО в Одеський обласний центр зайнятості

📍Одеса

На держслужбу шукають фахівців з вищою освітою; досвідом роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування; які вільно володіють українською мовою, знають ПК та офісні програми. У майбутніх працівників є можливість пройти навчання на робочому місці.

Головний фахівець відділу дистанційного навчання та розробки електронних курсів в «Укрзалізниця»

📍Київ

Національний перевізник вантажів та пасажирів запрошує стати частиною команди. Шанси отримати роботу є у кандидатів, які володіють: MS Office (Word, Excel, PowerPoint); Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; Moodle LMS, Rise 360, Storyline 360; бажане володіння: Adobe After Effects; Adobe Premiere Pro; мають повну вищу освіту; досвід роботи за напрямом від 2-х років; вільно володіють українською мовою; володіння англійською вітається.

Провідний спеціаліст відділу державного контролю за використанням та охороною земель в Управління персоналом Львівської міської ради

📍Львів

Вимоги до майбутніх працівників: вища юридична освіта/освіта у сфері землеустрою — не нижче ступеня бакалавра; вільне володіння українською; стаж професійної діяльності у сфері землеустрою, права, органах місцевого самоврядування, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності - не менше 1-го року (буде перевагою); досвід роботи з топографо-геодезичної та картографічної діяльності у сфері землеустрою та/або геодезії, володіння навичками роботи з ГІС-програмами (Digitals, ArcGIS) — буде перевагою.

Юрист/економіст Управління ліцензування фінансових компаній в Національний банк України

📍Київ

Очікування від кандидатів: досвід роботи від 1-го до 3-х років у фінансових установах. Бажані функціональні обов’язки: підготовка пакетів документів для включення компаній до Державного реєстру фінансових установ та видачі ліцензій; підготовка пакетів документів за структурами власності фінансових компаній (подальше внесення змін); корпоративна робота (внесення змін та доповнень в установчі документи, складання протоколів загальних зборів учасників та наглядової ради, підготовка документів, для погодження набуття істотної участі в фінансовій установі тощо).

Поліцейський в Патрульну поліцію України

📍Суми

На що може розраховувати майбутній працівник: можливості зростання та розвитку; навчальний курс тривалістю 6 місяців; заробітну плату — від 18 600 грн; додаткову винагороду в розмірі до 30 000 грн на період дії воєнного стану; щорічну оплачувану відпустку тривалістю від 30 днів; безоплатне медичне обслуговування поліцейського та членів його сім'ї; безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності; компенсацію 75% вартості санаторно-курортного лікування та відпочинку для поліцейського та 50% для членів його сім'ї; гарантовану фінансову допомогу у разі ушкодження здоров’я під час несення служби; можливість отримання вищої освіти у відомчих навчальних закладах за державним замовленням.

Інспектор ГШР у Департамент муніципальної варти Луцької міської ради

📍Луцьк

Держустанова запрошує на стажування з можливістю подальшого працевлаштування. Що входитиме у обов’язки: контроль дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою та правил благоустрою міста Луцька; організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення адміністративних правопорушень, запобігання вчинення адміністративним правопорушенням; інформування та надання роз’яснення мешканцям та гостям міста з питань, віднесених до сфери впливу департаменту; контроль за дотриманням громадського порядку на території міста; ліквідація стихійних ринків, незаконної торгівлі; контроль за правилами дорожнього руху та винесення постанов.

Головний фахівець відділу нагляду за дотриманням регуляторних вимог (комплаєнс) в «Ощадбанк»

📍Київ

Банк запрошує до команди. На що звертає увагу роботодавець: повна вища освіта у галузі економіки, менеджменту (управління) або права; досвід роботи за напрямами комплаєнс, внутрішній аудит, у сфері контролю, ревізій, банківського нагляду тощо.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.