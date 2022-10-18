«Київводоканал» попередив про підвищення каламутності та кольоровості води в пікові години — Finance.ua

«Київводоканал» попередив про підвищення каламутності та кольоровості води в пікові години Вчора 20:21 — Особисті фінанси

АТ «Київводоканал» прогнозує підвищення каламутності та кольоровості водопровідної води у пікові години споживання, у зв’язку з чим не рекомендовано вживати водопровідну воду як питну.

«До уваги споживачів! У зв’язку з пошкодженням інфраструктури прогнозується підвищення каламутності та кольоровості водопровідної води в пікові години споживання. Особливо це стосується Шевченківського, Солом’янського та Святошинського районів. У зв’язку з цим тимчасово не рекомендуємо вживати водопровідну воду як питну. Використовувати її бажано лише для санітарно-гігієнічних потреб», — йдеться в повідомленні у Фейсбуці.

За прогнозами фахівців, уранці 19 жовтня ситуація має стабілізуватися, і всі показники якості води прийдуть у норму.

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