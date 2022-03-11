Київстар збільшує допомогу абонентам у роумінгу — Finance.ua

Київстар збільшує допомогу абонентам у роумінгу

Відтепер абоненти Київстар отримають для зв’язку з рідними 250 бонусних гривень у 9 країнах: Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові, Угорщині, а також Німеччині, Італії, Литві та Чехії.

Якщо абонент приїжджає в одну із зазначених країн, то протягом доби йому автоматично нараховуються бонусні кошти та надається можливість користуватися спеціальними тарифами по всій Європі:

1 Мб інтернету коштує 0,10 грн;

1 хвилина вхідного дзвінка або вихідний дзвінок по країні перебування або в Україні — 1 грн;

1 SMS — 1 грн.

Тобто абоненти Київстар за рахунок бонусів можуть розмовляти з рідними та друзями 250 хвилин або можуть надіслати 250 SMS-повідомлень або використати 2500 Мб мобільного інтернету, не сплачуючи за ці послуги самостійно. Бонуси діятимуть протягом 30 днів.

Як і раніше, у роумінгу Київстар не списуються мегабайти у найпопулярніших месенджерах. Відтак обмін текстовими повідомленнями у Viber, Facebook, Messenger, Telegram, WhatsApp і навіть голосові виклики в цих соціальних мережах не тарифікуються.

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