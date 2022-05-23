Київстар забезпечить «Домашнім інтернетом» модульні містечка для переселенців — Finance.ua

Київстар забезпечить «Домашнім інтернетом» модульні містечка для переселенців

Вчора 15:16 — Фондовий ринок

«Домашній інтернет» від «Київстар» підтримує програму президента про забезпечення тимчасовим житлом внутрішньопереміщених осіб та готовий безкоштовно забезпечувати ці поселення інтернетом.

Першим таким проєктом стало модульне містечко на 120 будинків у Львові (Сихівський район). Там уже підключена послуга від «Київстар», а отже сім’ї, що в них проживають, отримають безкоштовний доступ до інтернету.

Компанія готова співпрацювати з обласними адміністраціями та забезпечувати доступ до Wi-Fi у будь-яких мобільних поселеннях. Щоб подати заявку на підключення соціального інфраструктурного об’єкта, потрібно звернутись із запитом на адресу wifi@kyivstar.net, вказавши деталі підключення та контакти для зворотного зв’язку. Протягом кількох днів спеціаліст компанії надасть інформацію про можливість підключення та уточнить час виконання запиту.

«Ми як бізнес і як небайдужі українці робимо все можливе, щоб наблизити нашу перемогу та полегшити цей непростий період життя для співвітчизників, змушених покинути власне житло. Упевнені, що можливість доступу до інтернету допоможе налагодити побут, навчання, роботу та покращить час очікування повернення додому — прокоментував керівник департаменту фіксованого зв’язку «Київстар» Сергій Сухорук.

Крім того, компанія активно підключає Wi-Fi у бомбосховищах та укриттях по всій країні. Нині таких уже понад 1150.

Також технічні фахівці компанії продовжують не тільки активно відновлювати пошкоджену мережу, а й модернізувати її (зокрема у Львові, Дніпрі та Києві став доступний інтернет на швидкості 1 Гбіт/с).

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