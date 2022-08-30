Київстар, Vodafone і lifecell втратили за півроку 4,5 млн активних сім-карт в Україні — Finance.ua

Київстар, Vodafone і lifecell втратили за півроку 4,5 млн активних сім-карт в Україні Вчора 19:15 — Фондовий ринок

Київстар, Vodafone і lifecell втратили за півроку 4,5 млн активних сім-карт в Україні

Абонентські бази трьох українських мобільних операторів зменшилися на 4,5 млн сім-карт за півроку.

Vodafone Ukraine за підсумками 2021 року мав 18,9 млн сім-карт. Але по результатам шості місяців 2022 абонентська база становила 16,6 млн. Таким чином вона зменшилася на 2,3 млн сім-карт.

Lifecell наприкінці 2021 року мав 9,2 млн активних кліентів. За результатами 6 місяців 2022 — 8,4 млн сім-карт. Падіння — 0,8 млн.

Київстар закінчував 2021 рік з показником 26,2 млн сім-карт А за результатами півріччя показав цифру 24,8 млн. Таким чином абонентська база зменьшилася на 1,4 млн сімкарт за півроку.

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