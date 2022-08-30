Київстар, Vodafone і lifecell втратили за півроку 4,5 млн активних сім-карт в Україні — Finance.ua
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Київстар, Vodafone і lifecell втратили за півроку 4,5 млн активних сім-карт в Україні

Фондовий ринок
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Київстар, Vodafone і lifecell втратили за півроку 4,5 млн активних сім-карт в Україні
Київстар, Vodafone і lifecell втратили за півроку 4,5 млн активних сім-карт в Україні
Абонентські бази трьох українських мобільних операторів зменшилися на 4,5 млн сім-карт за півроку.
Vodafone Ukraine за підсумками 2021 року мав 18,9 млн сім-карт. Але по результатам шості місяців 2022 абонентська база становила 16,6 млн. Таким чином вона зменшилася на 2,3 млн сім-карт.
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Lifecell наприкінці 2021 року мав 9,2 млн активних кліентів. За результатами 6 місяців 2022 — 8,4 млн сім-карт. Падіння — 0,8 млн.
Київстар закінчував 2021 рік з показником 26,2 млн сім-карт А за результатами півріччя показав цифру 24,8 млн. Таким чином абонентська база зменьшилася на 1,4 млн сімкарт за півроку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
dev.ua
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