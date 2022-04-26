Київстар відключає популярну серед українців послугу — Finance.ua

Київстар відключає популярну серед українців послугу

Вчора 17:31 — Фондовий ринок

Мобільний оператор Київстар оголосив про відключення однієї з функцій для клієнтів — «Юрист онлайн».

Про це компанія повідомляє на своєму сайті.

Так, з 1 травня клієнти будуть відключені від цієї функції. Ця послуга з 1 березня стала безкоштовною для користувачів, а з травня повністю припинить існування.

Раніше Київстар збільшила допомогу абонентам у роумінгу.

Абоненти Київстар отримають для зв’язку з рідними 250 бонусних гривень у 9 країнах: Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові, Угорщині, а також у Німеччині, Італії, Литві та Чехії. Якщо абонент приїжджає в одну із зазначених країн, то протягом доби йому автоматично нараховуються бонусні кошти та надається можливість користуватися спеціальними тарифами по всій Європі:

1 Мб інтернету коштує 0,10 грн;

1 хвилина вхідного дзвінка або вихідний дзвінок по країні перебування або в Україні — 1 грн;

1 SMS — 1 грн.

у роумінгу Київстар не списуються мегабайти у найпопулярніших месенджерах. Відтак обмін текстовими повідомленнями у Viber, Facebook, Messenger, Telegram, WhatsApp і навіть голосові виклики в цих соціальних мережах не тарифікуються.



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