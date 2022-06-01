Київстар подовжив безкоштовний роумінг в ЄС — Finance.ua
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Київстар подовжив безкоштовний роумінг в ЄС

Вчора 00:09Технології&Авто
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Телеком-оператор Київстар подовжив для абонентів послугу безкоштовного роумінгу в 16 країнах Європейського Союзу.
Про це повідомляє пресслужба «Київстару».
«Третій місяць поспіль абоненти Київстар, які виїхали до деяких країн Європейської спільноти, можуть користуватись послугами мобільного зв`язку без жодних доплат, за такими ж тарифами, як в Україні», — йдеться у повідомленні.
«Зокрема, дзвонити рідним та друзям в Україну, приймати дзвінки від них, або телефонувати на номери країни перебування, користуватися інтернетом в своєму тарифі та іншими послугами. Все, що для цього треба, — сплатити вартість свого тарифу, яка, зазвичай, значно менша вартості місцевих операторів», — додали у пресслужбі.
З повним списком країн та умовами можна ознайомитися за посиланням.
За даними компанії, наразі за кордоном знаходиться більше 2 млн абонентів.
За матеріалами: Економічна Правда
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