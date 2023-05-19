Київщина виплачуватиме відсотки за кредитами для МСБ: як це працюватиме — Finance.ua

Київщина виплачуватиме відсотки за кредитами для МСБ: як це працюватиме Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Київщина виплачуватиме відсотки за кредитами для МСБ: як це працюватиме

Київщина виплачуватиме відсотки за кредитами для малого й середнього бізнесу. На програму виділили 15 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Київській ОДА.

Як це працюватиме

Мета ініціативи — додаткове відшкодування до 0% процентної ставки за кредитами в рамках державної програми «Доступні кредити 5−7-9%».

Мова йде про додаткове відшкодування суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва Київщини частини відсотків за цією програмою. Тобто відсотки у межах програми «Доступні кредити 5−7-9%», які мав би сплатити бізнес, покриватиме Київська ОДА.

Учасниками цієї ініціативи можуть стати підприємці Київської області, які в межах програми «доступні кредити 5−7-9%» реалізували інвестиційний проєкт, створили або зберегли робочі місця під час воєнного стану.



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«Це дасть змогу створити сприятливі умови для розвитку бізнесу й надати кредитну підтримку суб'єктам мікро-, малого й середнього бізнесу Київської області», — переконаний голова ОВА Руслан Кравченко.

Довідка Finance.ua:

програма кредитування «5−7-9%» передбачає кредити з меншими відсотками й лояльними умовами для малого й середнього бізнесу. Деталі програми можна переглянути тут;

максимальна сума кредиту за програмою — 50 млн грн, а максимальний термін кредиту становить до 5 років — для інвестиційних кредитів та до 3 років — для кредитів на поповнення обігових коштів;



нагадаємо, з метою скорочення державних видатків уряд оптимізував державні програми «Доступні кредити 5−7-9%» та скасував кредити під 0% за нею.

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