Київщина виплачуватиме відсотки за кредитами для МСБ: як це працюватиме — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Київщина виплачуватиме відсотки за кредитами для МСБ: як це працюватиме

Особисті фінанси
58
Київщина виплачуватиме відсотки за кредитами для МСБ: як це працюватиме
Київщина виплачуватиме відсотки за кредитами для МСБ: як це працюватиме
Київщина виплачуватиме відсотки за кредитами для малого й середнього бізнесу. На програму виділили 15 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Київській ОДА.

Як це працюватиме

Мета ініціативи — додаткове відшкодування до 0% процентної ставки за кредитами в рамках державної програми «Доступні кредити 5−7-9%».
  • Мова йде про додаткове відшкодування суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва Київщини частини відсотків за цією програмою. Тобто відсотки у межах програми «Доступні кредити 5−7-9%», які мав би сплатити бізнес, покриватиме Київська ОДА.
  • Учасниками цієї ініціативи можуть стати підприємці Київської області, які в межах програми «доступні кредити 5−7-9%» реалізували інвестиційний проєкт, створили або зберегли робочі місця під час воєнного стану.

Читайте також: Де відкрити рахунок для ФОП

«Це дасть змогу створити сприятливі умови для розвитку бізнесу й надати кредитну підтримку суб'єктам мікро-, малого й середнього бізнесу Київської області», — переконаний голова ОВА Руслан Кравченко.

Довідка Finance.ua:

  • програма кредитування «5−7-9%» передбачає кредити з меншими відсотками й лояльними умовами для малого й середнього бізнесу. Деталі програми можна переглянути тут;
  • максимальна сума кредиту за програмою — 50 млн грн, а максимальний термін кредиту становить до 5 років — для інвестиційних кредитів та до 3 років — для кредитів на поповнення обігових коштів;
  • нагадаємо, з метою скорочення державних видатків уряд оптимізував державні програми «Доступні кредити 5−7-9%» та скасував кредити під 0% за нею.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.