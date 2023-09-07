Київський ТРЦ «Магелан» продали з 18-ї спроби: переможець перерахував 620 млн грн — Finance.ua
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Київський ТРЦ «Магелан» продали з 18-ї спроби: переможець перерахував 620 млн грн

Казна та Політика
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Київський ТРЦ «Магелан» продали з 18-ї спроби: переможець перерахував 620 млн грн
Київський ТРЦ «Магелан» продали з 18-ї спроби: переможець перерахував 620 млн грн
Фонд гарантування завершив продаж «Магелану». Переможець перерахував усю суму — 620 млн грн — за лот.
Про це повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
«Фонд гарантування вкладів завершив продаж лоту, до складу якого, зокрема, було включено ТРЦ „Магелан“ у столиці. Покупець, який під час відкритого онлайн аукціону запропонував найвищу ставку, перерахував усю суму, а саме — 620 млн грн. Кошти будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами АТ „МР Банк“, на балансі якого обліковувалися активи. На сьогодні договір купівлі-продажу підписано», — сказано в повідомленні.
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Аукціон з продажу лоту, до складу якого було включено ТРЦ «Магелан» у столиці, відбувся 15 червня. Це була 18 спроба продати активи, яка завершилася успішно. Початкова ціна на аукціоні становила 448,5 млн грн. Участь у торгах, які відбувалися за англійською моделлю аукціону, взяли троє учасників.
У результаті трьох раундів та конкуренції ціна лоту зросла на понад 170 млн грн і склала — 620 млн грн. Деталі аукціону за посиланням.
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Нагадаємо, одним лотом на продаж виставлялися:
  • ТРЦ «Магелан»: нежитловий будинок-громадський центр, площею понад 28,5 тис.кв.м, що знаходиться у Києві за адресою проспект Академіка Глушкова, 13-Б;
  • права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.
  • майновий комплекс, площею понад 13 тис. кв. м, у с. Крупець на Хмельниччині.
Уперше лот було виставлено на продаж 12 жовтня 2022 року.
На сьогодні договір купівлі-продажу лоту укладено.

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За матеріалами:
Finance.ua
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