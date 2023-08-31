Київський регіон отримав найскромнішу в країні допомогу від ЄІБ — скільки проєктів профінансовано
Міністерство відновлення розподілило між регіонами надлишкові кошти, які надійшли від ЄІБ на проєкти відбудови. Відомство відзвітувало про фінансування областей.
Як можна побачити з інфографіки, київський регіон отримав фінансування на 1 проєкт.
Найбільше коштів передадуть до прифронтових Донецької та Херсонської областей, а також Чернігівської.
По 7 проєктів залучать підтримку у Львівській та Житомирській областях.
Додаткові 1,5 мільярди гривень коштів ЄІБ буде спрямовано на проєкти відновлення в регіонах на такі цілі:
- будування та ремонт об'єктів будівництва;
- відбудову об'єктів культурної спадщини;
- відновлення автомобільних доріг загальнодержавного значення;
- залізничної інфраструктури;
- енергетичної інфраструктури;
- термомодернізацію житлових та громадських будівель.
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