Київський регіон отримав найскромнішу в країні допомогу від ЄІБ — скільки проєктів профінансовано — Finance.ua
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Київський регіон отримав найскромнішу в країні допомогу від ЄІБ — скільки проєктів профінансовано

Казна та Політика
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Київський регіон отримав найскромнішу в країні допомогу від ЄІБ — скільки проєктів профінансовано
Київський регіон отримав найскромнішу в країні допомогу від ЄІБ — скільки проєктів профінансовано
Міністерство відновлення розподілило між регіонами надлишкові кошти, які надійшли від ЄІБ на проєкти відбудови. Відомство відзвітувало про фінансування областей.
Київський регіон отримав найскромнішу в країні допомогу від ЄІБ — скільки проєктів профінансовано
Як можна побачити з інфографіки, київський регіон отримав фінансування на 1 проєкт.
Найбільше коштів передадуть до прифронтових Донецької та Херсонської областей, а також Чернігівської.
По 7 проєктів залучать підтримку у Львівській та Житомирській областях.
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Додаткові 1,5 мільярди гривень коштів ЄІБ буде спрямовано на проєкти відновлення в регіонах на такі цілі:
  • будування та ремонт об'єктів будівництва;
  • відбудову об'єктів культурної спадщини;
  • відновлення автомобільних доріг загальнодержавного значення;
  • залізничної інфраструктури;
  • енергетичної інфраструктури;
  • термомодернізацію житлових та громадських будівель.
За матеріалами:
bigkyiv
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