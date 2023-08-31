Київський регіон отримав найскромнішу в країні допомогу від ЄІБ — скільки проєктів профінансовано Сьогодні 08:39 — Казна та Політика

Київський регіон отримав найскромнішу в країні допомогу від ЄІБ — скільки проєктів профінансовано

Міністерство відновлення розподілило між регіонами надлишкові кошти, які надійшли від ЄІБ на проєкти відбудови. Відомство відзвітувало про фінансування областей.

Як можна побачити з інфографіки, київський регіон отримав фінансування на 1 проєкт.

Найбільше коштів передадуть до прифронтових Донецької та Херсонської областей, а також Чернігівської.

По 7 проєктів залучать підтримку у Львівській та Житомирській областях.

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Додаткові 1,5 мільярди гривень коштів ЄІБ буде спрямовано на проєкти відновлення в регіонах на такі цілі:

будування та ремонт об'єктів будівництва;

відбудову об'єктів культурної спадщини;

відновлення автомобільних доріг загальнодержавного значення;

залізничної інфраструктури;

енергетичної інфраструктури;

термомодернізацію житлових та громадських будівель.

bigkyiv За матеріалами:

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