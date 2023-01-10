Київська митниця назвала топ порушень у 2022 році — Finance.ua

Київська митниця назвала топ порушень у 2022 році Сьогодні 09:36 — Кримінал

Київська митниця назвала топ порушень у 2022 році, Фото: Київська митниця

У 2022 році Київська митниця виявляла резонансні порушення митних правил, які стосувалися підробки документів про гуманітарну допомогу, незадекларованих цінностей, товарів з рф тощо.

Пресцентр відомства оприлюднив топ-10 затримань минулого року.

Так, в аеропорту «Бориспіль» в одній із валіз знайшли чотирьох живих червонокнижних балабанів (рідкісний вид великих соколів). Після реабілітаційних заходів птахів випустили у середовище проживання.

А в багажі українки, яка поверталася додому з Мексики, знайшли 66 пляшок алкоголю, більша частина якого — елітна текіла. Митники вилучили товар на 970 тис. грн.

У Рівному митники виявили посилку з 330-грамовою брилою бурштину, яку намагалися відправити до Кувейту. Ринкова вартість каменю становить 37 000 грн.

Також серед резонансних порушень — спроба незаконного ввезення 20 тис. електронних сигарет на $56 тис., 200 кг димедролу під виглядом косметики, 71 старовинної монети віком до 2000 років.

Крім того, багато порушень було пов’язано з товарами для військових. Серед них — спроба ввезення 400 бронежилетів загальною вартістю понад 3 млн грн нібито для ЗСУ на підставі фіктивних документів. Всю продукцію було конфісковано та передано армії. Також намагалися провезти такі товари:



запчастини до вогнепальної зброї до Ростовської області (росія);

2,5 тонни російських фумігаторів, що ввозилися як турецькі, вартістю $21 500;

300 нарізних карабінів під виглядом деталей для мисливської зброї.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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