Київська митниця назвала топ порушень у 2022 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Київська митниця назвала топ порушень у 2022 році

Кримінал
52
Київська митниця назвала топ порушень у 2022 році
Київська митниця назвала топ порушень у 2022 році, Фото: Київська митниця
У 2022 році Київська митниця виявляла резонансні порушення митних правил, які стосувалися підробки документів про гуманітарну допомогу, незадекларованих цінностей, товарів з рф тощо.
Пресцентр відомства оприлюднив топ-10 затримань минулого року.
Так, в аеропорту «Бориспіль» в одній із валіз знайшли чотирьох живих червонокнижних балабанів (рідкісний вид великих соколів). Після реабілітаційних заходів птахів випустили у середовище проживання.
А в багажі українки, яка поверталася додому з Мексики, знайшли 66 пляшок алкоголю, більша частина якого — елітна текіла. Митники вилучили товар на 970 тис. грн.
У Рівному митники виявили посилку з 330-грамовою брилою бурштину, яку намагалися відправити до Кувейту. Ринкова вартість каменю становить 37 000 грн.
Також серед резонансних порушень — спроба незаконного ввезення 20 тис. електронних сигарет на $56 тис., 200 кг димедролу під виглядом косметики, 71 старовинної монети віком до 2000 років.
Крім того, багато порушень було пов’язано з товарами для військових. Серед них — спроба ввезення 400 бронежилетів загальною вартістю понад 3 млн грн нібито для ЗСУ на підставі фіктивних документів. Всю продукцію було конфісковано та передано армії. Також намагалися провезти такі товари:
  • запчастини до вогнепальної зброї до Ростовської області (росія);
  • 2,5 тонни російських фумігаторів, що ввозилися як турецькі, вартістю $21 500;
  • 300 нарізних карабінів під виглядом деталей для мисливської зброї.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.