Київська митниця назвала топ порушень у 2022 році — Finance.ua

Київська митниця назвала топ порушень у 2022 році
У 2022 році Київська митниця виявляла резонансні порушення митних правил, які стосувалися підробки документів про гуманітарну допомогу, незадекларованих цінностей, товарів з рф тощо.
Пресцентр відомства оприлюднив топ-10 затримань минулого року.
Так, в аеропорту «Бориспіль» в одній із валіз знайшли чотирьох живих червонокнижних балабанів (рідкісний вид великих соколів). Після реабілітаційних заходів птахів випустили у середовище проживання.
А в багажі українки, яка поверталася додому з Мексики, знайшли 66 пляшок алкоголю, більша частина якого — елітна текіла. Митники вилучили товар на 970 тис. грн.
У Рівному митники виявили посилку з 330-грамовою брилою бурштину, яку намагалися відправити до Кувейту. Ринкова вартість каменю становить 37 000 грн.
Також серед резонансних порушень — спроба незаконного ввезення 20 тис. електронних сигарет на $56 тис., 200 кг димедролу під виглядом косметики, 71 старовинної монети віком до 2000 років.
Крім того, багато порушень було пов’язано з товарами для військових. Серед них — спроба ввезення 400 бронежилетів загальною вартістю понад 3 млн грн нібито для ЗСУ на підставі фіктивних документів. Всю продукцію було конфісковано та передано армії. Також намагалися провезти такі товари:
- запчастини до вогнепальної зброї до Ростовської області (росія);
- 2,5 тонни російських фумігаторів, що ввозилися як турецькі, вартістю $21 500;
- 300 нарізних карабінів під виглядом деталей для мисливської зброї.
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