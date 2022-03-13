Київрада збільшила резервний фонд міського бюджету – Кличко — Finance.ua

Кошти будуть витрачені на потреби оборони столиці та цивільного захисту населення.
Ухвалили такі рішення:
збільшили резервний фонд міського бюджету для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення. Зокрема, для:
компенсації транспортним підприємствам столиці — в тому числі тим, які працюють в режимі укриття (наприклад, метрополітен)
компенсації транспортникам, які вивозять людей з передмість, де тривають бої — місто допомагає області і надає автобуси «Київпастрансу» для евакуації людей з Гостомеля, Бучі, Ворзеля та Ірпеня
додаткового фінансування на електро- та теплозабезпечення міста, інші гострі потреби Києва.
«Резервний фонд, який ми передбачали в бюджеті в мирний час, складає 250 мільйонів гривень. Сьогодні, в умовах війни, ми збільшили його до 1,3 мільярдів», — повідомив Кличко.
Також Київ звернувся до міст-побратимів української столиці порушити на рівні своїх урядів питання закриття неба над Україною. Або щодо надання Україні військових літаків та систем ППО для оборони нашої держави.