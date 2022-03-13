Київрада збільшила резервний фонд міського бюджету – Кличко — Finance.ua

Київрада збільшила резервний фонд міського бюджету – Кличко

Вчора 18:02 — Казна та Політика

Сьогодні відбулося засідання Київради, в якому взяли участь 68 депутатів від усіх фракцій. Київрада ухвалила низку рішень, необхідних для оборони столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у соцмережах.

Кошти будуть витрачені на потреби оборони столиці та цивільного захисту населення.

Ухвалили такі рішення:

збільшили резервний фонд міського бюджету для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення. Зокрема, для:

компенсації транспортним підприємствам столиці — в тому числі тим, які працюють в режимі укриття (наприклад, метрополітен)

компенсації транспортникам, які вивозять людей з передмість, де тривають бої — місто допомагає області і надає автобуси «Київпастрансу» для евакуації людей з Гостомеля, Бучі, Ворзеля та Ірпеня

додаткового фінансування на електро- та теплозабезпечення міста, інші гострі потреби Києва.

«Резервний фонд, який ми передбачали в бюджеті в мирний час, складає 250 мільйонів гривень. Сьогодні, в умовах війни, ми збільшили його до 1,3 мільярдів», — повідомив Кличко.

Також Київ звернувся до міст-побратимів української столиці порушити на рівні своїх урядів питання закриття неба над Україною. Або щодо надання Україні військових літаків та систем ППО для оборони нашої держави.

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