Київрада виділила 9 гектарів столичної землі для створення зелених зон — Finance.ua

Київрада виділила 9 гектарів столичної землі для створення зелених зон Вчора 19:44 — Казна та Політика

Київрада виділила 9 гектарів столичної землі для створення зелених зон, аби унеможливити їх забудову.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив після засідання Київської міської ради.

Так, зокрема, надали у користування «Київзеленбуду» земельну ділянку площею 4,05 га для утримання, обслуговування та експлуатації парку «Вербовий гай» вздовж Дніпровської Набережної, ділянку площею 0,82 га для утримання, обслуговування та експлуатації парку між вулицею Андрія Малишка та проспектом Броварським від вулиці Будівельників у Дніпровському районі. А також ділянки площею 0,1 та 0,19 га — для утримання, обслуговування та експлуатації скверу на проспекті Повітрофлотському,11-13 у Солом’янському районі міста.

Разом з тим, надали «Київзеленбуду» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки площею 0,38 га, яка використовується як зелені насадження по вулиці Боричів Тік, 17,19,21 у Подільському районі, ділянки площею 0,1 га по вулиці Ризькій, 57-г, у Шевченківському районі, ділянки площею 0,31 га по вулиці Краківській, 11 у Дніпровському районі, ділянки площею 2,2 га між провулком Попова та вулицею Агрегатною в Оболонському районі, ділянки площею 0,1 га по вул. Бориса Гмирі, 10/40 у Дарницькому районі, ділянки площею 0,5 га біля будинків на просп. Свободи, 26а та 28 до просп. Свободи, 24б у Подільському районі столиці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.