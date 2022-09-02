«Київміськбуд» підняв ціни: чи подорожчає житло у столиці — Finance.ua

«Київміськбуд» підняв ціни: чи подорожчає житло у столиці Вчора 17:36 — Нерухомість

«Київміськбуд» підняв ціни: чи подорожчає житло у столиці

1 вересня столична девелоперська компанія «Київміськбуд» піднімає ціни на свої об’єкти, що будуються.

Про це заявила директор Департаменту з продажу та маркетингу Тетяна Маркова.

Подорожчання пояснили війною та викликаною нею багато в чому інфляцією, зокрема зростанням цін на будівельні матеріали більш ніж на 30%, паливно-мастильні матеріали та інше.

Проте інші учасники ринку, незважаючи на заявлений «Київміськбудом» об’єктивний характер зростання цін, не поспішають, у свою чергу, підвищувати ціни. У коментарі «Телеграфу» учасники ринку кажуть: навряд чи є сенс піднімати ціни, коли попиту на житло в Україні, як і раніше, вкрай мало і зростання цін його явно не підвищить.

«Київміськбуд» регулярно заявляє про зростання цін на свої об’єкти, але потім часто розпочинає акції або робить великі знижки, що приваблює інвесторів вкладатись у будівництво житла. Такий собі спосіб залучити гроші у власне будівництво. Не думаю, що це викличе зростання цін на житло на всьому ринку", — заявив експерт з нерухомості Михайло Артюхов.

Довідка Finance.ua:

середня вартість первинного житла в Україні станом на серпень 2022 р. становить 27 349 грн. за 1 м²;

водночас у Києві на кінець серпня вартість стартує від 41 803 гривні за 1 м².



Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект № 7683, який полегшує доступ населення до нового житла, зменшує податкове навантаження при його наданні, а також створює прозорі та виважені умови для інвестування в нерухомість.



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