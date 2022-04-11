"Київгаз" відновлює газопостачання до пошкоджених будинків — Finance.ua

"Київгаз" відновлює газопостачання до пошкоджених будинків

Вчора 15:29 — Енергетика

"Київгаз" відновлює газопостачання до пошкоджених будинків

Від початку війни російські військові позбавили стабільного газопостачання 2,9 тисяч помешкань киян. На сьогодні розподіл газу відновлений до більшості квартир і приватних будинків.

Про це повідомляється на сайті «Київгазу».

Зазначається, що фахівці АТ «Київгаз» продовжують ремонтні роботи на газопроводах, пошкоджених уламками ракет.

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Спільно з керівниками керуючих компаній будинків, ОСББ керівництво компанії планує поетапний ремонт і відновлення пошкоджених чи зруйнованих газових мереж будинків. Усі роботи компанія здійснює власним коштом.

Цілодобово працюють сім бригад аварійно-відновлювального управління, щоб локалізовувати та ліквідовувати витоки газу, оперативно зупиняти газопостачання до будинків, щоб уникнути вибуху чи займання.

Номер аварійної газової служби АТ «Київгаз» — 104.

Також фахівці клієнтського сервісу АТ «Київгаз» продовжують приймати звернення споживачів та відповідати на всі запитання через дистанційні канали обслуговування:

в особистому кабінеті (зареєструватися або увійти до кабінету, якщо ви вже зареєстровані)

через чат-бот в мережі Viber http://viber.com/kyivgazchatbot (натиснути «Start» та обрати потрібну функцію)

через чат-бот в мережі Telegarm (ввести номер особового рахунку і обрати кнопку «Передати показання газового лічильника»)

через автовідповідач контакт-центру: (044) 495-04-04 та (097) 495-11-04.

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