"Київгаз" відновлює газопостачання до пошкоджених будинків — Finance.ua
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"Київгаз" відновлює газопостачання до пошкоджених будинків

Вчора 15:29Енергетика
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"Київгаз" відновлює газопостачання до пошкоджених будинків"Київгаз" відновлює газопостачання до пошкоджених будинків
Від початку війни російські військові позбавили стабільного газопостачання 2,9 тисяч помешкань киян. На сьогодні розподіл газу відновлений до більшості квартир і приватних будинків.
Про це повідомляється на сайті «Київгазу».
Зазначається, що фахівці АТ «Київгаз» продовжують ремонтні роботи на газопроводах, пошкоджених уламками ракет.
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Спільно з керівниками керуючих компаній будинків, ОСББ керівництво компанії планує поетапний ремонт і відновлення пошкоджених чи зруйнованих газових мереж будинків. Усі роботи компанія здійснює власним коштом.
Цілодобово працюють сім бригад аварійно-відновлювального управління, щоб локалізовувати та ліквідовувати витоки газу, оперативно зупиняти газопостачання до будинків, щоб уникнути вибуху чи займання.
Номер аварійної газової служби АТ «Київгаз» — 104.
Також фахівці клієнтського сервісу АТ «Київгаз» продовжують приймати звернення споживачів та відповідати на всі запитання через дистанційні канали обслуговування:
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За матеріалами: РБК-Україна
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