"Київгаз" відновлює газопостачання до пошкоджених будинків — Finance.ua

Спільно з керівниками керуючих компаній будинків, ОСББ керівництво компанії планує поетапний ремонт і відновлення пошкоджених чи зруйнованих газових мереж будинків. Усі роботи компанія здійснює власним коштом.
Цілодобово працюють сім бригад аварійно-відновлювального управління, щоб локалізовувати та ліквідовувати витоки газу, оперативно зупиняти газопостачання до будинків, щоб уникнути вибуху чи займання.
Номер аварійної газової служби АТ «Київгаз» — 104.
Також фахівці клієнтського сервісу АТ «Київгаз» продовжують приймати звернення споживачів та відповідати на всі запитання через дистанційні канали обслуговування: