Київ з 1 вересня вводить в дію спецперепустки нового формату — Finance.ua

Київ з 1 вересня вводить в дію спецперепустки нового формату Вчора 15:47 — Особисті фінанси

Київ з 1 вересня вводить в дію спецперепустки нового формату, Фото: КМДА

У столиці з 1 вересня запроваджуються перепустки нового формату.

Про це повідомив Комендант міста Києва, генерал-майор Віктор Плахтій, пише КМДА.

Зазначається, що такі заходи спричинені частою підробкою перепусток та порушенням порядку пересування під час дії комендантської години. Саме тому нові перепустки матимуть складнішу систему захисту.

«Ми створили систему, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які відносяться до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Цивільні особи, громадські організації, благодійні фонди, спілки, об’єднання, групи зазначеними перепустками забезпечуватися не будуть. Мешканцям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години та режиму світломаскування, які доводяться через міські засоби масової інформації, об’яви в громадському транспорті та повідомлення на дошках оголошень», — заявив Віктор Плахтій.

Комендантська година в Києві триває із 23:00 до 05:00. Метрополітен у режимі перевезень працює із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт — із 06:00 до 22:30.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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